Las exportaciones argentinas a la Unión Europea crecen casi un 20% por impulso del acuerdo comercial

Las exportaciones argentinas a la Unión Europea totalizaron más de US$5.100 millones en los primeros siete meses del año, según un informe de la BCR.

Las exportaciones de la Argentina hacia la Unión Europea aumentaron un 19% en los primeros siete meses del año, sumando un total de US$5.191 millones, según reflejó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El reporte precisó que los envíos a las 31 naciones que conforman el bloque europeo entre enero y julio sumaron US$861 millones más que los realizados en el mismo periodo del año pasado (US$4.365 millones), lo que representa el tercer mayor nivel exportador de los últimos 14 años y el más alto desde 2022.

El crecimiento se enmarca en la puesta en marcha del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que entró en vigencia el pasado 1 de mayo, estableciendo la liberación arancelaria del 100% para los bienes industriales y del 82% para los productos agrícolas que ingresan al mercado europeo.

El informe expuso que el impacto de las nuevas condiciones comerciales se evidenció con mayor fuerza en el trimestre mayo-julio de 2026, período que coincide exactamente con el inicio de la vigencia del acuerdo.

Durante estos tres meses, las exportaciones con destino europeo ascendieron a US$2.476 millones, un 13,1% más en valor que en el mismo período de 2025, convirtiéndose en el mejor trimestre de exportaciones desde 2022.

El dinamismo exportador argentino se refleja en el alto nivel de aprovechamiento de los cupos arancelarios abiertos por el tratado. Al 29 de julio de este año, los exportadores locales ya habían completado la totalidad del cupo de huevos y prácticamente todo el de albúmina de huevo.

Asimismo, la Argentina abastece en la actualidad más del 70% del cupo de miel, más de la mitad del etanol y más de un tercio del arroz otorgado al bloque. En el segmento de las carnes, el país cubre casi un tercio del cupo de carne bovina fresca y el 7% de la congelada.

Otros detalles

Entre los sectores con mejor desempeño inmediato se destaca el de la miel, cuyas exportaciones superaron en un 88,4% el promedio de los últimos cinco años. Este salto responde al beneficio introducido por el acuerdo, que contempla un arancel del 0% intra-cuota para un contingente que alcanzará progresivamente las 45.000 toneladas.

Por el lado del complejo pesquero, la merluza obtuvo una mejora inmediata de competitividad debido a la eliminación de aranceles de importación que oscilaban entre el 8% y el 15%.

Para los langostinos, el beneficio arancelario será progresivo mediante un cronograma de desgravación de hasta cinco años, aunque ya durante 2026 se aplicó una reducción inicial del 20% sobre el arancel base.

El sector ganadero es otro de los grandes beneficiados iniciales. Las exportaciones de carne vacuna realizadas dentro de la histórica Cuota Hilton dejaron de pagar el arancel del 20% para ingresar libre de derechos. En paralelo, el acuerdo incorporó cupos adicionales para carne fresca (6.050 toneladas) y congelada (4.950 toneladas) con un arancel preferencial intra-cuota del 7,5% para el Mercosur.

Por otra parte, el reporte de la BCR puntualizó que productos como los limones, el tabaco y la lana peinada avanzan bajo esquemas de desgravación gradual con mejoras arancelarias más moderadas para este primer año.

Más números de las exportaciones

El sector de los biocombustibles, en tanto, mostró señales sumamente positivas con la reactivación de los embarques de biodiésel hacia Europa en junio y julio, generando negocios por más de US$110 millones.

El informe remarcó que ese repunte estuvo favorecido por la cancelación de la propuesta europea que pretendía clasificar a la soja como un cultivo de alto riesgo de cambio de suelo (ILUC), una medida regulatoria que también beneficia directamente a las ventas de harina de soja, al petróleo crudo y al complejo manicero.

A pesar del fuerte impacto regulatorio del acuerdo sobre los márgenes de ganancia de las empresas exportadoras, la BCR advierte que el devenir de los precios internacionales, la demanda del bloque europeo, la estacionalidad y el ritmo de producción local continuarán siendo factores determinantes para el éxito a largo plazo de esta alianza comercial.