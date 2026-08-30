Guillermo Michel afirmó que el superávit fiscal es artificial y criticó el rumbo económico.

El diputado nacional de Entre Ríos por Unión por la Patria y exdirector de la Aduana, Guillermo Michel, afirmó que el resultado fiscal de caja positivo alcanzado por el Gobierno responde a la postergación de pagos. Advirtió sobre la consolidación de una economía de dos velocidades, en la que los sectores extractivos crecen pero los principales generadores de mano de obra sufren un estancamiento severo.

El legislador señaló que sectores como la minería, la agroindustria y los hidrocarburos impulsan las estadísticas oficiales pero “solo generan el 10% de los puestos de trabajo”, mientras que “los principales motores de la economía argentina, que son la construcción, la industria y el comercio, que generan la mitad de los puestos de trabajo de la Argentina, están totalmente deprimidos”.

En diálogo con Splendid AM 990, el referente opositor asoció el freno de las ventas minoristas al deterioro de los ingresos y al sobreendeudamiento de los hogares. “Vos salís a cualquier comercio en el interior del país y ya a partir del día 20 casi no tienen facturación, no hay ventas, y eso tiene que ver por la falta de poder adquisitivo”, expresó.

Al tiempo que cuestionó la política salarial y el congelamiento de las prestaciones previsionales: “Las jubilaciones, con el bono congelado en 70.000 pesos desde abril del 2024, hacen que no haya consumo en ese sector”.

Asimismo, analizó las recientes medidas oficiales para otorgar préstamos utilizando activos del Estado: “El Gobierno lo termina reconociendo con esa tibia conferencia de prensa de utilizar los fondos disponibles del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para querer impulsar los créditos hipotecarios. Yo creo que lo hacen como primera burbuja de prueba para después avanzar en utilizar los fondos para impulsar el consumo”.

Al abordar el debate interno en el peronismo y el equilibrio de las cuentas públicas, el exfuncionario llamó a construir un programa de gobierno riguroso de cara al futuro. “El superávit fiscal y comercial lo tuvimos hasta el 2008. Luego, el déficit de la balanza energética producto de la importación de gas llevó a acompañar también el déficit fiscal”, repasó sobre los mandatos anteriores, reconociendo que “la gente decidió cambiar el gobierno y canalizar su bronca con la política a través del gobierno de Milei”.

Respecto de las proyecciones electorales de su espacio para 2027 y la discusión sobre candidaturas, aseveró que “la unidad es un valor muy importante para el peronismo”, pero remarcó que “lo que tiene que hacer el peronismo en esta etapa es discutir el programa de gobierno para que no nos vuelva a pasar el fracaso de gestión que tuvimos en el gobierno anterior”.

Más expresiones del entrerriano

En materia de inversiones, criticó el marco regulatorio del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), proyectando un impacto negativo sobre las arcas estatales: “Con el RIGI el Gobierno le terminó dando a las empresas más de lo que pedían. El gasto tributario, cada 100.000 millones de dólares de inversión, representa un costo fiscal de más del 1% del Producto Bruto, son cerca de 8.000 millones de dólares”.

Por último, consultado por los requerimientos del Poder Judicial sobre el funcionamiento del sistema SIRA durante su desempeño en el área de comercio exterior, Michel sostuvo: “Como funcionario público uno siempre está obligado a dar respuesta a la justicia. Ya se investigó y estoy al tanto de tres causas donde ya hay sobreseimientos firmes. Si por cuarta o quinta vez deciden investigar de nuevo, me parece perfecto que la justicia avance y habrá que ponerse a disposición”.