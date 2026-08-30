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Una delegación del Vaticano llega a Argentina para preparar la visita del papa León XIV en noviembre

La comitiva del Vaticano llegó este domingo a la Argentina para definir itinerarios, logística y seguridad de la visita del papa León XIV.

30 de agosto 2026 · 18:59hs
Una delegación del Vaticano llega a Argentina para preparar la visita del papa León XIV en noviembre.

Una delegación del Vaticano llega a Argentina para preparar la visita del papa León XIV en noviembre.

Este domingo arribó a la Argentina una delegación de la Santa Sede para comenzar con los preparativos de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Será el primer viaje del Pontífice al país desde su elección.

La comitiva tendrá a su cargo la definición del itinerario, la logística y el operativo de seguridad para una visita que contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Una Toyota Hilux será el Papamóvil que usará León XIV durante su visita a la Argentina en noviembre.

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el horoscopo para este domingo 30 de agosto de 2026

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El grupo estará encabezado por el coordinador de los Viajes Apostólicos, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda. Autoridades de la Cancillería y representantes de la Nunciatura Apostólica participarán de la recepción.

Reuniones con la Iglesia y autoridades

La agenda comenzará formalmente este lunes, con reuniones entre los representantes del Vaticano, referentes de la Iglesia argentina y funcionarios responsables de la coordinación del viaje.

También están previstas actividades en el Palacio San Martín y encuentros con integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

Durante su estadía, la delegación analizará sobre el terreno los escenarios que podrían formar parte de la agenda del Pontífice y avanzará en la coordinación de los detalles con las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Recorridas por Buenos Aires y Córdoba

Los representantes de la Santa Sede recorrerán distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para evaluar los posibles lugares por los que transitará León XIV y los espacios destinados al encuentro con los fieles.

La agenda incluirá además una visita a Córdoba, una de las provincias contempladas en la gira. Allí mantendrán reuniones con autoridades eclesiásticas y recorrerán algunos de los sitios previstos para las actividades del Papa.

La visita de León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y será la primera de un Pontífice a la Argentina en 39 años, desde el viaje que realizó Juan Pablo II en abril de 1987.

Un operativo para miles de fieles

Uno de los principales desafíos será establecer el dispositivo de seguridad para una visita que podría convocar a miles de personas. Las autoridades nacionales ya trabajan junto con los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias involucradas.

La coordinación abarca aspectos vinculados con la logística, el presupuesto, la comunicación, los traslados y la organización de los distintos eventos que integrarán la agenda papal.

Vaticano Argentina Papa León XIV
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