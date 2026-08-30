Primera Nacional: Patronato cayó con Almagro en el Grella

Fue la primera derrota de Marcelo Fuentes en Patronato por la Primera Nacional. Terminó 1 a 0 de local ante Almagro. Sigue a un punto de la zona roja.

Patronato cayó de local con Almagro por la fecha 24 de la Primera Nacional.

Patronato sufrió una dura derrota este domingo frente a Almagro. El conjunto paranaense perdió 1 a 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional. El único tanto del encuentro fue convertido por Joel Orlando en el segundo tiempo.

La caída significó, además, la primera derrota de Patronato desde la llegada de Marcelo Fuentes como entrenador. El resultado deja al equipo paranaense con 28 puntos, apenas uno por encima de la zona de descenso, aunque se vio beneficiado porque Chacarita no pudo sumar en esta jornada. Almagro, en tanto, llegó a las 34 unidades.

Patronato va por otro triunfo para alejarse de la zona roja

Patronato volvió a dejar puntos en casa y quedó otra vez complicado

El partido comenzó con pocas situaciones, pero rápidamente tuvo una acción determinante. A los cinco minutos, Maximiliano Macheroni sancionó penal para Almagro. Joel Orlando se hizo cargo de la ejecución, pero Alan Sosa adivinó la intención y contuvo el remate para mantener el arco del Rojinegro en cero.

Después de esa intervención, Patronato intentó reaccionar y comenzó a tener mayor protagonismo. A los 20 minutos llegó otra situación desde el punto penal, esta vez a favor del local. Tras una buena jugada de Salas, el árbitro sancionó la infracción y Valentín Pereyra tuvo la posibilidad de adelantar al conjunto paranaense. Sin embargo, Emiliano González se quedó con el remate.

El primer tiempo continuó siendo equilibrado y con pocas ocasiones claras. Almagro comenzó a manejar mejor la pelota en el mediocampo y se acercó de manera esporádica al arco defendido por Sosa. Patronato, por su parte, tuvo su último aviso antes del descanso con un remate de Picco desde afuera del área que pasó cerca.

Almagro golpeó en el segundo tiempo

Para el complemento, Marcelo Fuentes decidió realizar cuatro modificaciones de entrada. Franco Meritello, Fernando Moreyra, Benjamín Bravo y Tomás Attis ingresaron en lugar de Juan Salas, Gonzalo Salega, Diego Díaz y Valentín Pereyra.

Patronato salió decidido a buscar mayor profundidad, aunque le costó encontrar claridad en los últimos metros. A los 52 minutos, Franco Bustamante tuvo una buena oportunidad para Almagro con un remate de primera que se fue desviado.

Un minuto después respondió el Rojinegro con una corrida de Cortéz, quien llegó hasta el fondo y envió un centro peligroso que terminó siendo desviado al tiro de esquina.

Pero a los 55 minutos llegó el golpe del visitante. Almagro construyó una buena jugada colectiva y Tolosa envió un centro al área. Orlando apareció completamente solo por el centro y definió para establecer el 1 a 0.

A partir de allí, Patronato adelantó sus líneas y buscó llegar al empate. El equipo paranaense se instaló durante varios minutos en campo rival, aunque los nervios comenzaron a pesar y las ideas no aparecieron con claridad.

Almagro se replegó y defendió la ventaja con orden. Patronato tuvo algunas aproximaciones sobre el tramo final, pero no logró convertirlas en el empate.

A los 88 minutos llegó una de las más claras para el local: Reynaga tuvo una oportunidad importante, pero el arquero Emiliano González volvió a aparecer para evitar la igualdad.

Ya en tiempo agregado, Patronato volvió a acercarse. A los 92 minutos, un centro peligroso generó complicaciones en el fondo visitante y González despejó de manera defectuosa. La pelota quedó a merced de un jugador rojinegro, aunque el remate posterior terminó afuera.

Finalmente, a los 95 minutos, Macheroni marcó el cierre del partido. Patronato se quedó con las manos vacías y sumó una nueva preocupación en su lucha por alejarse de los últimos puestos de la tabla.

Lo que viene

El Rojinegro deberá recuperarse rápidamente porque en la próxima fecha tendrá que viajar a Mendoza para visitar a Deportivo Maipú, por la fecha 28 de la Primera Nacional. El partido será el domingo desde las 16. Su rival será local el domingo también de Gimnasia de Jujuy desde las 15.30.

Minuto a minuto del partido por la Primera Nacional

95' llegó el final para nervios de los locales. Nueva derrota y la primera en la era de Marcelo Fuentes.

92' en el final otra clara de Patronato tras un centro peligro que el arquero González despejó mal y tuvo un remate que se fue afuera.

88' los minutos fueron pasaron y Patronato tuvo un par de chances. Una fue de Reynaga que el arquero de Almagro evitó el empate. La más clara.

80' la búsqueda de Patronato no tuvo consecuencias y por eso no llegó el empate

75' el Rojinegro se plantó en el terreno rival para llegar a la igualdad. Sin suerte.

65' el equipo de Patronato buscó generar peligro ante un rival bien plantado.

60' Patronato busco el empate sin muchas ideas y los nervios comenzaron hacerse pesar. No generó chances de gol.

55' gol de Almagro tras una buena jugada colectiva y centro de Tolosa. El visitante marcó de la mano de Orlando, que entró solo por el medio.

53' contestó Patronato con un jugada en velocidad Cortéz. Centro peligroso desviado al tiro de esquina.

52' Franco Bustamante tuvo una clara para Almagro. Que le pegó de primera pero se fue desviada. Un aviso.

46' Cambios Rojinegros: Franco Meritello, Fernando Moreyra, Benjamín Bravo y Tomás Attis ingresaron y dejaron el campo de juego: Juan Salas, Gonzalo Salega, Diego Díaz y Valentín Pereyra. Fuentes y una apuesta llamativa con cuatro cambios.

Arrancó el segundo tiempo

48' final del primer tiempo tras 3 minutos agregados por el árbitro. Un primer tiempo sin abrir el marcador. Fue parejo.

42' el único remate de Patronato. Picco se animó de afuera que se fue cerca. Un lindo aviso.

40' los minutos fueron pasando en un partido que fue parejo. Sin grandes acciones de peligro más allá de los penales sancionados y atajados

31' la visita comenzó animarse y con un buen toque en el mediocampo se acercó al arco de Alan Sosa

28' el partido siguió siendo parejo con un local con mejores ideas por momentos

20' penal para Patronato. Tras una gran jugada de Salas, el juez Macheroni cobró la falta y que Valentín Pereyra no pudo aprovechar por la atajada del arquero Emiliano González.

18' el partido siguió sin armarse

17' tiro libre para Patronato sin llegar a inquietar al rival.

10' Patronato tuvo una inyección anímica para comenzar a generar peligro

08' a los 5 minutos el juez del partido decretó penal para Almagro. Pero Alan Sosa atajó el remate de Joel Orlando. El arquero de Patronato adivinó las intenciones del jugador de la visita.

02' no se registraron acciones de peligro en los primeros minutos.

Arrancó el partido

Formación de Almagro

Formación de Patronato