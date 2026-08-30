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Granja Tres Arroyos: trabajadores se movilizan por despidos, salarios adeudados y reclamos laborales

Los empleados de Granja Tres Arroyos se concentraron frente a la planta para reclamar salarios e indemnizaciones adeudadas y respuestas claras por los despidos.

30 de agosto 2026 · 17:51hs
Granja Tres Arroyos: trabajadores se movilizan por despidos

Foto: Arriba Noticias

Granja Tres Arroyos: trabajadores se movilizan por despidos, salarios adeudados y reclamos laborales.

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos realizarán este domingo, desde las 18, una concentración frente a las instalaciones de la planta, bajo la consigna “Que no se apague la lucha”. La movilización se desarrollará en el marco del conflicto laboral que atraviesa la empresa y luego de la ratificación de despidos que afecta al personal.

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Reclamo por salarios e indemnizaciones

Entre los principales reclamos se encuentran el pago de salarios e indemnizaciones adeudadas, además de precisiones sobre posibles reincorporaciones y los plazos previstos para resolver la situación laboral.

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Los trabajadores reclaman respuestas concretas ante la incertidumbre que atraviesan y cuestionan la falta de definiciones sobre el futuro de sus puestos de trabajo.

Incertidumbre por el futuro de la fábrica

Los empleados también expresaron su preocupación ante la posibilidad de un cierre de la planta y reclamaron certezas sobre la continuidad de la actividad.

La concentración de este domingo busca visibilizar el conflicto y sostener el reclamo de los trabajadores, quienes convocaron a acompañar la jornada bajo el lema “Que no se apague la lucha”.

Granja Tres Arroyos trabajadores Despidos
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