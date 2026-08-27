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Gabriel Díaz, capitán y goleador en la tarde del desahogo Rojinegro

Gabriel Díaz, quien lució la cinta de capitán, abrió el camino del triunfo de Patronato sobre Atlanta por 2 a 0 en el estadio Grella.

27 de agosto 2026 · 11:17hs
Gabriel Díaz, capitán y goleador en la tarde del desahogo Rojinegro

Después de 13 fechas Patronato se reencontró con el triunfo al derrotar 2 a 0 a Atlanta en el estadio Grella, en el estreno oficial de Marcelo Fuentes en su quinto ciclo al frente del equipo. La victoria tuvo un protagonista especial: Gabriel Díaz. El defensor asumió la capitanía, abrió el camino del triunfo y terminó de completar una tarde cargada de emociones.

“Era algo que necesitábamos hace rato ya y, gracias a Dios, se nos pudo dar”, expresó el Mono después del partido, en rueda de prensa. La cinta, que hasta ahora estaba en poder de Alan Sosa, fue una de las decisiones adoptadas por Fuentes en su regreso a la conducción técnica. El Mono respondió dentro del campo con una actuación sólida y, además, con el gol que destrabó un partido que Patronato necesitaba ganar como fuera.

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El festejo tuvo otro condimento. El central corrió para celebrar y dejó una dedicatoria especial: “Voy a ser papá, así que estoy muy contento”. La conquista, además, no fue producto del azar. “La trabajamos”, reconoció al recordar la jugada preparada durante la semana.

Pero la jornada no terminó con el festejo del defensor. Apenas finalizó el encuentro, el oriundo de San Luis y varios de sus compañeros se acercaron a abrazar a Alan Sosa. El arquero había sido uno de los principales blancos de las críticas durante los últimos partidos, en medio de la prolongada sequía de resultados. “Alan sabe lo que significa para nosotros. Esta victoria también fue un desahogo para él”, afirmó.

El cambio que a Patronato le permitió reencontrarse con el triunfo

Para Díaz, Patronato logró imponerse porque mostró una versión diferente a la de sus últimas presentaciones. “Estuvimos más convencidos. Tuvimos la suerte de que ellos le echaron uno también y tuvimos más control de la pelota”, analizó. Y destacó especialmente el orden colectivo: “Estuvimos muy ordenados y eso también nos ayudó muchísimo. No estuvimos tan atrás tampoco”.

El triunfo llegó después de meses de frustraciones. Patronato atravesó una extensa racha sin ganar y quedó atrapado en la zona baja de la Primera Nacional. Sin embargo, según el defensor, el plantel nunca perdió la fortaleza interna. “Como lo dijo Marcelo, nosotros siempre estuvimos fuertes. Lamentablemente no se nos estaba dando por pequeños detalles y hoy esos detalles no pudieron”, señaló.

Nota relacionada: Marcelo Fuentes y un regreso soñado: "Ganamos una final y sentimos el desahogo"

El desahogo fue colectivo. “Para nosotros, porque nos bancamos muchísimas cosas. Hace tres meses que no ganábamos y nos merecíamos esta victoria”, sostuvo Díaz. Los tres puntos, además, permitieron que el Rojinegro saliera de la zona de descenso y recuperara algo de aire en la pelea por la permanencia.

“Es algo muy lindo. Salimos de la zona ahora y tenemos el próximo partido de local también, así que estamos bien”, valoró.

Gabriel Díaz no se lamentó por el pasado

El defensor evitó detenerse en lo que pudo haber sido. Patronato dejó escapar puntos importantes durante la campaña, como ocurrió ante Gimnasia de Jujuy y Quilmes, cuando llegó a tener ventajas de 3 a 1 y terminó empatando 3 a 3. Para Díaz, esa etapa ya debe quedar archivada. “A esta altura ya está, no nos sirve nada hablar de eso. Para nosotros eso ya quedó atrás y, a partir de ahora, es un nuevo torneo. Son todas finales las que nos quedan”, sentenció.

La primera final del nuevo ciclo terminó con victoria. Fuentes consiguió en su regreso algo que Patronato necesitaba con urgencia: tres puntos, una valla invicta, confianza y, fundamentalmente, una tarde de desahogo. Y en el centro de esa escena apareció Díaz, con la cinta en el brazo, un gol en su cuenta y una noticia personal que hizo todavía más especial su regreso al triunfo.

Gabriel Díaz Patronato Atlanta
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