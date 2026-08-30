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Julián Santero se llevó la victoria del Turismo Nacional en Oberá

El mendocino Julián Santero se impuso en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en Oberá. Abandono de Joel Gassmann. Podio de Exequiel Bastidas en Clase 2.

30 de agosto 2026 · 16:08hs
El mendocino Julián Santero se subió a lo más alto del podio en la divisional mayor.

El mendocino Julián Santero se subió a lo más alto del podio en la divisional mayor.

En su segunda carrera con equipo nuevo, el del Ambrogio Racing, Julián Santero se llevó la victoria en el trazado de Oberá, donde la Clase 3 del Turismo Nacional disputó su octava fecha del torneo. Con el Volkswagen Virtus el campeón 2024 de TC y 2025 de Clase 3 volvió a celebrar.

Julián Santero ganó en Oberá.

Julián Santero ganó en Oberá.

Santero tuvo un domingo ideal en el circuito misionero de 4.380 metros, que recibió la 8ª fecha del Campeonato 2026 del TN Clase 3 y lo vio ganador por segunda vez con la categoría, ya que también se había impuesto en 2019, con un Ford Focus. Al año siguiente, el mendocino se sumó al GR Competición, el equipo de Gabriel Rodríguez, con el que logró sus dos títulos en el TN y del que se desvinculó tras la reciente visita a San Juan.

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Contrariamente a lo que indicaban los pronósticos, la lluvia no hizo su aparición durante la Final de esta 13ª presentación en Oberá de la Clase 3, que no brindó las alternativas que suele entregar. La carrera no ofreció grandes emociones, aunque mantuvo hasta la bandera a cuadros la expectativa en torno al ganador, ya que la diferencia entre Santero y Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) nunca fue superior a un segundo. Aunque también es cierto que el Titán no dispuso de ninguna posibilidad concreta de intentar el sobrepaso. Además de Canapino, al tercer escalón del podio lo completó Juan Bautista Damiani.

No fue el mejor paso para el crespense Joel Gassmann, quien había estado dentro de los diez primeros en la clasificación del sábado. Tras largar desde el fondo del lote, el piloto del Chevrolet Cruze tuvo una merma en el motor de su auto y tuvo un roce con Fabián Yannantuoni. Eso decretó el abandono del representante entrerriano.

Podio para Exequiel Bastidas

Francisco Coltrinari (Peugeot 208) cerró un domingo perfecto en el autódromo de Oberá, donde el TN Clase 2 con una Final que se disputó con pista seca, aunque en el comienzo llegaron a caer algunas gotas de lluvia. El salteño logró su 2ª victoria de la temporada y luego de llegar a Misiones igualado con Tomás Vitar (Nissan March) en la cima del campeonato, se va como único líder.

Podio para Exequiel Bastidas en Clase 2.

Podio para Exequiel Bastidas en Clase 2.

El piloto del Saturni Racing, que largó desde la pole position, se impuso de punta a punta para lograr el 3º triunfo consecutivo de los Peugeot 208 en el circuito misionero de 4.380 metros. Sólo cuando se produjo un principio de lluvia (en la 5ª vuelta) Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris) estuvo en condiciones de amenazar el liderazgo de Coltrinari. Pero el agua fue fugaz y rápidamente el salteño volvió a marcar diferencias en una Final que se extendió dos vueltas por la intervención del auto de seguridad en el 13º y antepenúltimo giro.

“Teníamos un auto superior y lo supimos administrar. Cuando cayeron unas gotas nos empezamos a cuidar y por eso se acercó Juani (Canela), pero cuando paró, volví a hacer una diferencia. Esto es mérito del gran trabajo del equipo. Estoy contento de volver a ganar y de quedar como líder del campeonato pero todavía quedan 4 fechas y vamos a trabajar para mantener el nivel”, manifestó Coltrinari en Campeones.

Gran tercer puesto para el piloto de Paraná, Exequiel Bastidas. Con el Toyota Yaris del equipo de Alejandro Bucci se ubicó en la tercera posición y de esta manera continúa en la pelea directa por el campeonato. Cabe destacar que el representante entrerriano ya tiene la victoria obligatoria, que le permitirá dar lucha en el certamen de la divisional menor.

Luego de su 5ª victoria en el TN Clase 2, el piloto del Saturni Racing, que cuenta con los motores de Esteban Pou, tiene 11 puntos de ventaja sobre Exequiel Bastidas (Toyota Yaris), su nuevo escolta. El entrerriano del Ale Bucci Racing llegó 3º y sumó su 3º podio consecutivo y el 5º de la temporada 2026. Por su parte, Tomás Vitar (Nissan March) quedó 3º a 20 unidades de Coltrinari. El mendocino del GR Competición largó 7º, cayó al 12º lugar en la 3ª vuelta y finalmente avanzó para terminar 8º, su peor resultado del año (también fue 8º en Termas de Río Hondo).

La próxima fecha del TN se llevará a cabo el 19 y 20 de septiembre, en el autódromo de Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Julián Santero Turismo Nacional Exequiel Bastidas
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