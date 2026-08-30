Auge repasó con UNO su camino desde las plazas de Paraná hasta la escena nacional y habló de la presentación de su disco “Suprema Conexión”.

Auge y su camino en el rap: "Hay que animarse a compartir y mostrar lo propio"

En una entrevista exclusiva con UNO , Auge repasó sus comienzos en el freestyle, el camino que recorrió desde las plazas de Paraná hasta las competencias nacionales, su crecimiento como compositor y los desafíos que atraviesa en esta nueva etapa de su carrera.

Su vínculo con el rap nació a partir del freestyle. “Empecé viendo videos de cosas que se hacían acá en Argentina, en Buenos Aires. Estaba el Quinto Escalón, Halabalusa, Red Bull Nacional. A través de eso empecé a improvisar acá en la Plaza de Mayo, en la Plaza de Bomberos, con todos los pibes de Paraná”, recordó.

Aquellos primeros encuentros fueron también el punto de partida de una generación de jóvenes que comenzó a construir su propio espacio dentro de la cultura urbana local. “Fuimos armando nuestra camada, nuestra bandita, y organizando distintos eventos en la ciudad. Se hacían lindas cosas" , recordo.

En ese momento, el freestyle era principalmente diversión, competencia y encuentro. Sin embargo, para Auge significó mucho más. “Siempre me sentí muy cómodo. Hice amistades re lindas y viví cosas muy importantes para mi vida. Siempre lo vi como algo vital, como mi propósito en la vida. Sentí que encontré un lugar espectacular para manifestar todas mis cosas y tener una razón de ser en el mundo”, expresó.

El camino desde Paraná hacia la escena nacional

Con el paso de los años, las plazas fueron dando lugar a competencias y escenarios cada vez más grandes. Auge participó en distintos encuentros de Paraná, Santa Fe y Rosario, hasta convertirse en uno de los nombres destacados del freestyle regional.

En 2024 clasificó por primera vez a la Red Bull Batalla Nacional de Argentina y alcanzó las semifinales. Al año siguiente volvió a competir en la instancia nacional y llegó hasta los cuartos de final. Esa experiencia marcó un antes y un después en su recorrido.

“Red Bull fue muy importante para mi vida. Fue un momento muy lindo, sobre todo por todo lo que gira en torno a la disciplina del freestyle. Fue encontrarme con ese lado más profesional y con todo el mundo mainstream, con cuestiones que tienen sus cosas malas y buenas, como todo”, señaló.

Su participación en la Red Bull le permitió recorrer distintos puntos del país, conocer nuevos artistas y ganar visibilidad dentro de la escena. Ese crecimiento también se reflejó en su ciudad, donde comenzó a ser reconocido por los vecinos y a sentir el peso de representar a Paraná y a Entre Ríos en el circuito nacional. “Fue una cosa linda”, resumió.

Para el artista, esa experiencia también confirmó la importancia de construir en comunidad. “Todo lo que abarca la música siempre se tiene que hacer en grupo, compartiendo. Creo que es ahí donde se aprende y donde se logran las cosas, tanto en el rap como en cualquier tipo de música. Siempre es necesario un grupo”.

“Suprema Conexión”, una nueva etapa

Auge comenzó a trasladar toda esa experiencia a sus propias canciones. En 2022 lanzó “Paraná State of Mind”, su primer álbum, y en 2023 presentó “Soñado”, un EP de tres canciones. En febrero de 2026 llegó “Suprema Conexión”, su segundo disco de estudio, compuesto por 12 canciones.

El álbum fue realizado de manera autogestiva e independiente y cuenta con producciones de Fresh Soul, Fran Costa, Groove y Metodiko Loopa, además de mezcla y masterización de Fresh Soul. El proyecto profundiza una búsqueda artística que Auge viene desarrollando desde sus primeros trabajos.

“Me baso en ciertos ejes transversales de la humanidad. Me gusta ver las cosas que tenemos todos en común. A la vez, hay muchas cosas lindas e identificatorias que genera la regionalidad y toda la cuestión más cercana que podemos vivir entre la gente de Entre Ríos”, explicó.

Su escritura parte de experiencias personales, pero busca trascenderlas. “Siempre creo que termino hablando de todo lo que tenga que ver conmigo o que atraviese mi experiencia de vida. Uso eso para reconstruir un mensaje que quizá le sirva a otro”, sostuvo.

En “Suprema Conexión” aparecen también reflexiones sobre la percepción, las emociones y la manera en que las ideas condicionan la forma de mirar el mundo. “Quiero dar un poco de esperanza, de que uno puede conseguir lo que se proponga.", afirmó.

Una celebración del rap de Paraná

El sábado 12 de septiembre, desde las 20, Auge presentará “Suprema Conexión” en vivo en la Casa de la Cultura de Paraná. La fecha será producida por Headnod Producciones y tendrá un DJ set de Fresh Soul y un Cypher Deluxe, con la participación de distintos invitados de la escena urbana local.

Para el artista, la presentación representa mucho más que el lanzamiento de un disco. Es también una forma de devolverle a la ciudad parte de todo lo que recibió durante sus primeros años. “Me siento fascinado por la cultura de Paraná y los pibes del rap de Paraná. Siempre me sentí muy acompañado y tomo este crecimiento también como algo general de la cultura de Paraná”, destacó.

La intención es que el show sea una celebración colectiva. “Quiero que se note realmente como un festejo del rap de la ciudad. Eso es lo que quiero lograr”, aseguró.

El Cypher será una de las expresiones de esa idea. “Es una ronda en la que vamos a compartir con varios raperos de la ciudad, donde podamos mostrar ese proceso de la comunidad, cómo está sonando y lo que está consiguiendo la comunidad de Paraná hoy en día”.

Después de años de competencias, escenarios y canciones, Auge vuelve al lugar donde comenzó todo. La presentación de “Suprema Conexión” será el encuentro entre aquel adolescente que descubrió el freestyle en las plazas y el artista que hoy construye su propio camino dentro del rap nacional.

Para quienes recién comienzan, Auge destaca la importancia de animarse a mostrar lo propio, perder la vergüenza y encontrar una identidad artística. Considera que cada persona tiene una manera particular de expresarse y que el movimiento del rap y las plazas pueden convertirse en espacios fundamentales para que muchos jóvenes encuentren su lugar. “Hay que animarse a compartir y mostrar lo propio”, concluyó.