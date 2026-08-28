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Federación: declararon culpable a un hombre por abuso sexual gravemente ultrajante

Tras cuatro jornadas de actividad, un jurado popular de Federación declaró culpable a G. E. H. del delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

28 de agosto 2026 · 18:33hs
En Federación declararon culpable a un hombre por abuso sexual gravemente ultrajante. 

En Federación declararon culpable a un hombre por abuso sexual gravemente ultrajante. 

Luego de cuatro jornadas de debate, un jurado popular reunido en la jornada de este viernes en Federación declaró culpable a G. E. H. del delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

LEER MÁS: Condenaron a 14 años de prisión a César Cepeda por abusar de sus sobrinas

El veredicto en Federación

Conocido el veredicto en el “Salón de la Democracia”, ubicado en el 1er piso del Centro Cívico de Federación, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Germán Dri anunció que la audiencia de cesura -durante la cual las partes expondrán sus argumentos sobre la pena que debería cumplir el imputado-, se realizará el 3 de septiembre en los tribunales de Concordia.

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Además, el magistrado ordenó la prisión preventiva de G. E. H., hasta la audiencia de cesura.

Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Josefina Penon Busaniche, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el defensor oficial Joaquín Garaycoechea.

Se trató del juicio por jurado número 171 realizado desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal en la provincia de Entre Ríos.

Federación culpable Hombre Abuso sexual
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