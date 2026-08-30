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Maxi López recordó la traición de Icardi: "Yo le llenaba la heladera porque estaba mal"

Maxi López habló sobre su separación de Wanda Nara, el vínculo con Mauro Icardi y el dolor que le provocó aquella traición.

30 de agosto 2026 · 19:01hs
Maxi López recordó la traición de Icardi: Yo le llenaba la heladera porque estaba mal.

Maxi López recordó la traición de Icardi: "Yo le llenaba la heladera porque estaba mal".

Durante su paso por PH, Podemos Hablar, Maxi López recordó la conflictiva separación de Wanda Nara y se refirió al vínculo que mantenía con Mauro Icardi, a quien consideraba parte de su círculo íntimo.

Consultado por Andy Kusnetzoff, el exfutbolista explicó que lo que más le dolió de aquella situación fue que estuviera involucrada una persona a la que había ayudado en un momento complicado.

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“Duele cuando el círculo es interno. Yo era una persona que ayudaba mucho cuando alguien lo necesitaba y el dolor es ese: que venga de alguien al que le llenaste la heladera porque estaba pasando un momento difícil”, expresó.

“La cosa cambia cuando pasa dentro del círculo íntimo”

López también recordó el vínculo que suele establecerse entre los futbolistas sudamericanos que llegan a Europa y atraviesan lejos de sus países buena parte de sus carreras.

“En ese equipo éramos cuatro o cinco argentinos y yo los recibía a todos. La cosa cambia cuando pasa dentro del círculo íntimo. Uno puede enamorarse o desenamorarse, pero yo lo ayudaba como ayudé a otras personas, porque a mí también me ayudaron antes”, señaló.

El exjugador diferenció así el final de una relación de pareja de las consecuencias que, según su mirada, tuvo el conflicto sobre sus hijos.

El impacto sobre sus hijos

Más adelante, López puso el foco en el efecto que aquella situación tuvo sobre los hijos que comparte con Wanda Nara.

“Se metió donde había hijos y ese es el problema, al menos para mí. Yo lo hablé con Wanda. Uno puede fallar como pareja, pero no como padre. Ahí se dan situaciones morbosas y los chicos quedan involucrados. Eso es feo”, sostuvo.

El exfutbolista también recordó el dolor que le provocó haber pasado casi diez años sin ver a sus hijos y remarcó que, con el tiempo, pudo recomponer su vínculo con Wanda.

“El amor con Wanda se había terminado, pero cuando se meten con los chicos eso yo no lo perdono. Eso lo pasamos, lo maduramos, y hoy con ella trabajamos juntos por y para los chicos”, afirmó.

Su crítica a Mauro Icardi

Finalmente, López se refirió al conflicto actual entre Mauro Icardi y las hijas que tuvo con Wanda, Francesca e Isabella.

“Lo dije en una charla delante de mis hijos. Le dije que me parece que se equivoca con eso, porque él es el padre de las nenas”, sostuvo.

De esta manera, el exfutbolista volvió a recordar uno de los episodios más controvertidos de su vida personal y dejó en claro que, más allá de la relación entre los adultos, su principal preocupación continúa siendo el impacto de los conflictos familiares sobre los hijos.

Maxi López Icardi Wanda Nara
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