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Patronato va por otro triunfo para alejarse de la zona roja

Patronato recibirá desde las 15.30 Almagro. El triunfo le permitirá distanciarse a cuatro unidades de los puestos de descenso.

30 de agosto 2026 · 09:06hs
Patronato va por otro triunfo para alejarse de la zona roja

Prensa Patronato

Patronato recibirá este domingo a Almagro en la continuidad de la 27° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Este encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputará a partir de las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella bajo el arbitraje de Maximiliano Macheroni. Televisará la señal de streaming de LPF Play. Transmitirá La Red Paraná.

El Rojinegro adquirió una importante bocanada de oxígeno en su última presentación tras derrotar 2 a 0 como local a Atlanta. El resultado positivo marcó el final de una seria adversa de una docena de presentaciones sin triunfos, racha que lo posicionó en puestos de descenso y que abandonó tras vencer al Bohemio en el cotejo que marcó el comienzo del quinto ciclo de Marcelo Fuentes en la entidad de barrio Villa Sarmiento.

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El experimentado entrenador gozó apenas de dos entrenamientos para planificar su primera evaluación. En la previa realizó una extensa charla con sus dirigidos. Además ajustó piezas en un equipo que, antes de su llegada, exhibió aspectos importante en su juego, pero que la acumulación de golpes lo llevó a ceder confianza.

El Monito Díaz anotó uno de los goles de la victoria de Patronato sobre Atlanta

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Patronato mostró una versión mejorada. Mostró agresividad para atacar. Tuvo la capacidad para administrar las acciones de balón detenido. A través de esta herramienta abrió el marcador antes de los 10 minutos de juego. Lució ordenado. La disciplina táctica lo llevó achicar espacio a Atlanta. En la segunda mitad bajó la intensidad. Tuvo pasajes donde el adversario, con un hombre menos, amenazó con igualar el pleito. En los pasajes finales liquidó el pleito con un contragolpe final.

El regreso al triunfo luego de 101 días eternos modificó por completo la postal. Atrás quedó el fastidio del Pueblo Rojinegro y los silbidos para los protagonistas para darle espacio al grito de desahogo.

El éxito ante el Bohemio y la derrota que sufrió Chacarita en la noche del viernes sobre Gimnasia y Tiro de Salta le garantizó al Santo finalizar este capítulo fuera de los puestos de descenso. La premisa ahora pasará por capitalizar el envión anímico que adquirió en su última presentación para distanciarse de la Zona Roja.

Bajas obligadas en Patronato

Fuentes estará obligado a mover piezas esta tarde. En este sentido el entrenador de Patronato no tendrá a disposición a los intérpretes del tándem derecho: Maximiliano Rueda y Alejo Miro. El goleador de la presente temporada deberá cumplir una fecha de suspensión por haber llegado al límite de amonestaciones. Por su parte, el juvenil mediocampista estará al margen por un cuadro febril y de deshidratación que sufrió en el juego ante Atlanta.

Frente a este escenario, el DT ordenaría el ingreso de Brandon Cortés. El ex-mediocampista de Boca Juniors conformará el medio centro junto a Augusto Picco, provocando el retroceso de Juan Salas a la última línea. Mientras que para suplantar a Miro el DT evalúa dos opciones: Facundo Heredia o Benjamín Bravo, de buen ingreso ante Atlanta.

El presente de Almagro

La irregularidad es la principal característica de Almagro. Con 31 unidades el Tricolor inició esta jornada en el 13° escalón de la Zona B. Se ubica a seis puntos de distancia de acceder a los puestos de accesos al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027, pero a cuatro de caer a zona de descenso.

El equipo dirigido por Carlos Mayor empató 0 a 0 como local ante Colegiales en su última presentación. Entendió a cuatro fechas sin victorias con un récord de tres empate, una derrota, dos goles a favor y misma cantidad de tantos en contra.

Esta tarde, el elenco de la localidad bonaerense de José Ingenieros presentaría a los mismos intérpretes que igualaron con marcador cerrado ante el Tricolor de Munro.

Probables formaciones en el Grella

Patronato: Alan Sosa; Juan Salas, Gabriel Díaz, Santiago Piccioni y Nahuel Genez; Heredia o Bravo, Augusto Picco, Brandón Cortés y Pereyra; Franco Soldano y Diego Díaz . DT: Marcelo Fuentes

Almagro: Emiliano González; Joaquín Flores, Matías Cortave, Brian Negro y Nicolás Tolosa; Gonzalo Asís, Julián Marchioni, Franco Bustamante y Tobías Macies; Joel Orlando y Claudio Salto. DT: Carlos Mayor

Hora y TV: 15.30 (LPF Play).

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Estadio: Presbítero Grella.

Patronato Almagro Primera Nacional Grella
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