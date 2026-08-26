Patronato no ganaba desde el 17 de mayo

El último triunfo de Patronato había sido en la fecha 14, como local, porn 2 a 0 sobre Chacarita. Pasaron 101 días desde ese entonces hasta ahora.

Patronato había derrotado al Funebrero, rival con el que hoy lucha codo a codo por la permanencia.

Pasaron unos largos 101 días desde aquel domingo 17 de mayo hasta este miércoles 26 de agosto. Aquella vez, Patronato venció como local por 2 a 0 a Chacarita, por la fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional, en lo que había sido la última victoria del Negro.

Desde ese entonces pasaron 12 partidos en los que el equipo no pudo ganar, lo cual fue mermando la confianza de todo el Mundo Rojinegro, ya sea plantel, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas.

En el debut de Marcelo Fuentes, Patronato volvió a la victoria

Con el triunfo, Patronato pudo salir de la zona de descenso

Los ocho empates y cuatro derrotas que registró el Santo hicieron se encuentre peleando por evitar el descenso y tuvo como consecuencia la salida de Marcelo Candia del banco de suplentes.

Esa racha adversa, que por momentos parecía interminable, finalmente se cortó y renovó las esperanzas en barrio Villa Sarmiento, que deberán afrontar la recta final del campeonato con un objetivo claro, el de salvar su lugar en la categoría.