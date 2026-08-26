Con el triunfo, Patronato pudo salir de la zona de descenso Con la victoria por 2 a 0 sobre Atlanta, Patronato llegó a los 28 puntos, uno más que Chacarita que hoy estaría perdiendo la categoría. 26 de agosto 2026 · 17:50hs

Gentileza Jano Colcerniani. Patronato tuvo una actuación sólida y renovó los aires en su gente.

El triunfo de Patronato sobre Atlanta se festejó por duplicado en barrio Villa Sarmiento. El 2 a 0 sobre el Bohemio le permitió cortar una racha adversa de 12 partidos sin victorias, lo cual fue vital para recuperar la confianza de su plantel y su gente.

Pero además, el Negro llegó a las 28 unidades y superó por un punto a Chacarita, equipo que quedó en el puesto 17 de la Zona B de la Primera Nacional, en zona de descenso.

Patronato no ganaba desde el 17 de mayo En el debut de Marcelo Fuentes, Patronato volvió a la victoria

Ahora el equipo comandado técnicamente por Marcelo Fuentes intentará revalidar su victoria el próximo domingo, cuando desde las 15.30 recibirá a Almagro por la fecha 27 del campeonato.