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Con el triunfo, Patronato pudo salir de la zona de descenso

Con la victoria por 2 a 0 sobre Atlanta, Patronato llegó a los 28 puntos, uno más que Chacarita que hoy estaría perdiendo la categoría.

26 de agosto 2026 · 17:50hs
Patronato tuvo una actuación sólida y renovó los aires en su gente.

Gentileza Jano Colcerniani.

Patronato tuvo una actuación sólida y renovó los aires en su gente.

El triunfo de Patronato sobre Atlanta se festejó por duplicado en barrio Villa Sarmiento. El 2 a 0 sobre el Bohemio le permitió cortar una racha adversa de 12 partidos sin victorias, lo cual fue vital para recuperar la confianza de su plantel y su gente.

Pero además, el Negro llegó a las 28 unidades y superó por un punto a Chacarita, equipo que quedó en el puesto 17 de la Zona B de la Primera Nacional, en zona de descenso.

Patronato había derrotado al Funebrero, rival con el que hoy lucha codo a codo por la permanencia.

Patronato no ganaba desde el 17 de mayo

El Monito Díaz abrió el marcador para la victoria a Patronato.

En el debut de Marcelo Fuentes, Patronato volvió a la victoria

Ahora el equipo comandado técnicamente por Marcelo Fuentes intentará revalidar su victoria el próximo domingo, cuando desde las 15.30 recibirá a Almagro por la fecha 27 del campeonato.

Patronato descenso Atlanta Chacarita
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Patronato recibirá a Atlanta en el encuentro pendiente de la 21° fecha. El Rojinegro buscará la victoria que le permita despegar de zona de descenso.

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