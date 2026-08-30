Pelota a mano: Paraná celebró sus 200 años con un gran torneo Nacional Bicentenario

La sede central del Club Atlético Estudiantes fue escenario de un torneo que reunió a destacados jugadores de distintos puntos de la región

La pelota a mano volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda deportiva de Paraná. En el marco de los festejos por los 200 años de la ciudad , la sede central del Club Atlético Estudiantes recibió durante tres jornadas al Torneo Masculino Nacional “Bicentenario de Paraná” , una propuesta que reunió a jugadores provenientes de distintos puntos de la región.

La competencia tuvo como principal protagonista a una disciplina tradicional, con una fuerte presencia histórica en diferentes clubes del país, y permitió que deportistas de distintos lugares se encontraran en la capital entrerriana para compartir partidos, experiencias y la pasión por la pelota a mano.

Torneo de pelota a mano reúne a jugadores de la región en el Estudiantes por el aniversario de Paraná

El certamen comenzó el miércoles en las instalaciones de la entidad albinegra y se extendió hasta el sábado por la noche, cuando se disputó la gran final. A lo largo de las jornadas, la cancha del Club Atlético Estudiantes fue escenario de encuentros de gran intensidad, con partidos que fueron elevando su nivel a medida que avanzó la competencia.

Jornadas de mucha acción

Desde el comienzo del torneo, los protagonistas ofrecieron encuentros atractivos y de gran paridad. La programación permitió disfrutar de una importante cantidad de partidos y tuvo su momento culminante durante las instancias definitorias.

El torneo en Paraná es organizado por el club. Prensa Estudiantes.

Los cuartos de final entregaron partidos vibrantes, con duplas que buscaron su lugar entre los cuatro mejores del certamen. La misma intensidad se trasladó posteriormente a las semifinales, donde cada punto tuvo un valor especial y los jugadores debieron mostrar concentración, precisión y fortaleza para alcanzar la definición.

De esta manera, el torneo llegó al sábado por la noche con las dos duplas que habían logrado superar las distintas etapas de competencia. Por un lado, Fernando Martínez y Marcelo Pais; por el otro, Juan Mistura y Yamil Altamirano.

Martínez y Pais, los campeones

La final puso frente a frente a dos parejas que habían demostrado un muy buen nivel a lo largo del campeonato. Martínez y Pais lograron quedarse con el partido decisivo y, de esa manera, se consagraron como los grandes campeones del Torneo Nacional Bicentenario de Paraná.

El segundo lugar quedó para Juan Mistura y Yamil Altamirano, quienes completaron una destacada actuación y llegaron hasta la última instancia después de superar compromisos exigentes durante las jornadas anteriores.

El podio se completó con Ignacio Mernes y Ulises Soave, quienes finalizaron en la tercera posición, mientras que Lisandro Molina y Diego Veloz ocuparon el cuarto puesto.

Clasificación final

1° puesto: Fernando Martínez y Marcelo Pais.

Fernando Martínez y Marcelo Pais. 2° puesto: Juan Mistura y Yamil Altamirano.

Juan Mistura y Yamil Altamirano. 3° puesto: Ignacio Mernes y Ulises Soave.

Ignacio Mernes y Ulises Soave. 4° puesto: Lisandro Molina y Diego Veloz.

Más allá de la definición deportiva, el Torneo Nacional “Bicentenario de Paraná” tuvo un significado especial por desarrollarse en el marco de los festejos por los 200 años de la capital entrerriana.

La propuesta permitió recuperar el protagonismo de la pelota a mano en la ciudad y, al mismo tiempo, generar un espacio de encuentro para jugadores de diferentes localidades. Durante las tres jornadas, la competencia estuvo acompañada por un clima de camaradería, donde el resultado de cada partido convivió con el intercambio entre deportistas y el reconocimiento hacia una disciplina que busca mantenerse vigente.

Para el Club Atlético Estudiantes, además, la realización del certamen significó volver a poner sus instalaciones como punto de encuentro para una actividad tradicional y con arraigo dentro del deporte regional.