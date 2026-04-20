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Patronato tuvo un positivo inicio en el Torneo Juveniles de la Primera Nacional

Patronato enfrentó a 9 de julio de Rafaela en el capítulo inicial. El Rojinegro cosechó tres victoria en seis categorías.

20 de abril 2026 · 09:02hs
Patronato enfrentó a 9 de julio de Rafaela en el capítulo inicial. El Rojinegro cosechó tres victoria en seis categorías.

Prensa Patronato

Patronato enfrentó a 9 de julio de Rafaela en el capítulo inicial. El Rojinegro cosechó tres victoria en seis categorías.

Patronato inició su camino en la temporada 2026 del Torneo de Juveniles de la Primera Nacional, Zona Interior. En el capítulo inaugural el Rojinegro midió fuerzas ante 9 de Julio de Rafaela, con un saldo positivo de tres victorias en seis categorías para el elenco entrerriano.

Los encuentros correspondiente a las divisiones mayores se desarrollaron en el predio La Capillita. El dueño de casa se impuso en quinta división por 2 a 1. En el juego que abrió la cartelera el plantel de cuarta división empató 1 a 1. Mientras que en sexta el triunfo fue para la visita, por 1 a 0.

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En el siguiente capítulo Patronato enfrentará a Sportivo Belgrano de San Francisco. El Rojinegro será local en los encuentros correspondiente a séptima, octava y novena división. Las categorías mayores del Santo disputarán sus encuentros en suelo cordobés.

Patronato Juveniles Primera Nacional
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