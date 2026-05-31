Patronato empató con Tristán Suárez en el Grella

En el partido correspondiente a la 16ª fecha, el Negro y Lechero igualaron 1 a 1. Patronato no puedo dejar los tres puntos en casa.

El penal de Renzo Reynaga que le dio el empate a Patronato.

Finalizó el compromiso en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Por la 16ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Patronato igualó 1 a 1 con Tristán Suárez. Matías Carpio fue el árbitro del encuentro.

En el primer tiempo,a los 20 minutos, un pelotazo profundo desde mitad de cancha lo dejó solo a Maximiliano Álvarez, quien definió cruzado ante la salida de Alan Sosa para abrir la cuenta para el Lechero. Pero el Negro reaccionó y, tras un golpe de Nicolás Del Priore sobre Juan Salas en el área visitante, Renzo Reynaga convirtió de penal a los 41 minutos.

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En el complemento la polémica se hizo presente cuando le anularon un gol a Valentín Pereyra, que hubiese significado el segundo tanto para el anfitrión, que invalidado por una inexistente posición adelantada.

Tras la caída en Santiago del Estero contra Güemes, el Negro no pudo dejar los tres puntos en su casa. En la próxima fecha, la 17, el Santo visitará el domingo 7 de junio a Agropecuario.

Formaciones para Patronato y Tristán Suárez

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Salas, Brandon Cortés, Federico Bravo, Valentín Pereyra; Renzo Reynaga y Joaquín Barolín. DT: Marcelo Candia.

Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Manuel Guillén, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernandez; Nicolás Sánchez, Nicolás Del Priore, Kevin Colli, Ángel Almada; Alejandro Molina y Maximiliano Álvarez. DT: José María Martínez.

Goles: PT 20' Álvarez (TS), 41' Reynaga –de penal– (P).

Árbitro: Matías Carpio.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.