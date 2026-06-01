El pedido del capitán de Patronato: "Necesitamos refuerzos"

Tras el empate entre Patronato y Tristán Suárez Alan Sosa afirmó que el equipo necesita sumar refuerzos. "Es difícil cuando tenés muchos lesionados", indicó.

#El empate 1 a 1 entre Patronato y Tristán Suárez dejó sensaciones encontradas. Más allá de la reacción mostrada por el equipo tras comenzar en desventaja, Alan Sosa puso el foco en una problemática que considera determinante para afrontar la segunda rueda de la Primera Nacional: la necesidad de reforzar un plantel golpeado por las lesiones.

Tras el encuentro disputado en el estadio Grella, el arquero y capitán del Rojinegro fue contundente al describir la situación que atraviesa el equipo. "Puertas para adentro nos propusimos sumar todo lo que podamos en esta primera ronda. Pero la realidad es que necesitamos gente, necesitamos que vengan refuerzos porque así no nos va a dar mucho más", afirmó, en rueda de prensa.

El uno argumentó su postura en la cantidad de bajas que ha sufrido el plantel durante el certamen. "Tenemos muchos lesionados. Es difícil cuando se te lesionan tantos jugadores. Ahora creo que se nos lesionó otro compañero. Ante un plantel tan corto como el que tenemos hay que acudir a los pibes del club y acomodarlos en posiciones que quizás no son las habituales", explicó.

Sosa reveló además que el tema ya fue conversado internamente entre los referentes, el cuerpo técnico y la dirigencia. "Los responsables de esa área tendrán que hacerse cargo y traer la gente que crean necesaria para la segunda rueda. Insisto en que el plantel es corto y con tantos lesionados se hace muy difícil", remarcó.

A pesar de la preocupación, el arquero sostuvo que el grupo buscará cerrar de la mejor manera posible la primera parte del campeonato. "Terminaremos estas fechas de la mejor manera. Lo ideal sería terminar dentro del Reducido, pero necesitamos que lleguen refuerzos", insistió.

Un empate con sabor agridulce para Patronato

En relación al encuentro frente al Lechero, Sosa consideró que Patronato hizo méritos para quedarse con los tres puntos, aunque reconoció las dificultades que planteó el rival. "Yo tuve a Pancho Martínez como técnico en Villa Dálmine y sé que sus equipos se tiran muy atrás, se cierran mucho y saben cómo sacar puntos. Después del gol prácticamente no nos atacaron más", analizó.

El arquero destacó el dominio territorial ejercido por el Rojinegro durante gran parte de los 90 minutos. "Tuvimos la pelota todo el partido, pero cuando un rival se mete tan atrás es difícil encontrar espacios. El arquero de ellos (en relación a Joaquín Bigo) salió bien a cortar centros y así se hace complicado llegar con claridad", señaló.

También lamentó que el equipo no pudiera capitalizar las oportunidades generadas, especialmente porque venía de caer ante Güemes en Santiago del Estero. "El ideal hubiera sido sumar de a tres para que no doliera tanto la derrota en Güemes. Pero esta primera ronda se trata de sumar todos los puntos que podamos. La segunda rueda va a ser la importante", expresó.

La autocrítica de Alan Sosa y el respaldo al grupo

Consultado sobre el gol recibido, Sosa asumió parte de la responsabilidad. "Estuvimos un poco mal parados. Tengo que volver a verla, pero creo que yo también tengo responsabilidad porque quizás debía salir un poco más adelante y no darle tanto espacio al delantero", reconoció.

De todos modos, valoró la actitud del equipo y marcó diferencias con la producción exhibida una semana antes en Santiago del Estero. "El fin de semana pasado fuimos un equipo desconocido, no nos gustó cómo jugamos. Acá se vio un Patronato mucho más protagonista con la pelota. El grupo sabía que estaba en deuda porque en Santiago no fuimos nosotros", aseguró.

Por último, se refirió al gol anulado a Joaquín Barolín, que hubiera significado la victoria para el conjunto paranaense. "Lo fuimos a buscar todo el tiempo. El equipo mostró carácter, sobre todo en el segundo tiempo. El sabor es agridulce porque sentimos que hicimos méritos para ganar", manifestó.

Sin embargo, evitó polemizar con la actuación arbitral. "Mucho de los árbitros no hablo. No hay que entrar en eso. Todavía no nos cagaron nunca", concluyó.