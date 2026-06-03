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Patronato vuelve a cruzarse con un árbitro de antecedentes esquivos

Monsón Brizuela será el árbitro de la visita de Patronato a Agropecuario. Será el octavo contacto del Rojinegro con el colegiado cordobés.

3 de junio 2026 · 13:33hs
¿Cómo le fue a Patronato con Monsón Brizuela como árbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Monsón Brizuela como árbitro?

Patronato visitará el próximo domingo a Agropecuario de Carlos Casares en el marco de la 17ª fecha del campeonato de la Primera Nacional. El encuentro, correspondiente a la Zona B se disputará desde las 16 en territorio bonaerense y contará con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela.

El juez cordobés, oriundo de Río Tercero, estará acompañado por Mariano Viale y Martín Saccone como asistentes, mientras que Ulises Jerónimo se desempeñará como cuarto árbitro.

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El historial de Patronato con Monsón Brizuela

Para el Rojinegro, la designación de Monsón Brizuela trae consigo un historial poco favorable. El árbitro dirigió en ocho oportunidades al conjunto de barrio Villa Sarmiento, con un saldo de apenas una victoria, dos empates y cinco derrotas.

El último antecedente se registró el 3 de marzo de este año, cuando Patronato igualó sin goles frente a Atlanta en Villa Crespo.

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La única alegría del Santo bajo la conducción de Monsón Brizuela se produjo el 8 de abril de 2025, cuando derrotó 3 a 1 a All Boys en Paraná. Antes de ese encuentro, Patronato había acumulado cinco derrotas consecutivas con este árbitro.

El detalle de los partidos dirigidos por Monsón Brizuela a Patronato es el siguiente:

  • 3 de junio de 2023: Agropecuario 2 – Patronato 1.
  • 20 de agosto de 2023: Patronato 1 – Defensores de Belgrano 2.
  • 31 de marzo de 2024: Patronato 1 – Deportivo Maipú 2.
  • 28 de julio de 2024: Patronato 1 – Alvarado 3.
  • 6 de octubre de 2024: Patronato 0 – San Martín de Tucumán 1.
  • 15 de febrero de 2025: Güemes 1 – Patronato 1.
  • 8 de abril de 2025: Patronato 3 – All Boys 1.
  • 3 de marzo de 2026: Atlanta 0 – Patronato 0.

De esta manera, el conjunto entrerriano afrontará un nuevo compromiso con la intención de cortar una racha históricamente adversa bajo el arbitraje de Monsón Brizuela y sumar puntos importantes fuera de casa.

Programa de la 17° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Viernes

21.30: Gimnasia y Tiro - Midland

Árbitro: Adrián Franklin

Sábado

14: Atlanta - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Andrés Gariano

16: San Martín (S.J.) - Nueva Chicago

Árbitro: Federico Benítez

16.30: Atlético Rafaela - Colegiales

Árbitro: Maximiliano Manduca

19: Tristán Suárez - Almagro

Árbitro: Daniel Zamora

Domingo

15.30: Chacarita - Temperley

Árbitro: Pablo Giménez

16: Güemes - Dep. Maipú

Árbitro: Matías Billone

16: Agropecuario - Patronato

Árbitro: Gastón Monzón Brizuela

17.30: San Martín (Tuc) - Quilmes

Árbitro: Nahuel Viñas

Patronato Árbitro Primera Nacional
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