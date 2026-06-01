Marcelo Candia valoró el empate de Patronato ante Tristán Suárez

El entrenador de Patronato, Marcelo Candia, destacó el punto conseguido al igualar 1 a 1 frente a Tristán Suárez en el estadio Grella. Más allá de no haber podido sumar de a tres, entendió que el equipo mostró carácter para recuperarse de un resultado adverso. Además expresó la necesidad de sumar incorporaciones para afrontar la segunda rueda de la Primera Nacional.

“Tenemos que darle valor a este punto porque íbamos perdiendo en nuestra casa. En vez de entrar en el nerviosismo, seguimos intentando y lo pudimos empatar rápido”, expresó Candia en rueda de prensa.

El análisis del empate entre Patronato y Tristán Suárez

El Chelo remarcó además que su equipo asumió el protagonismo durante gran parte del encuentro ante uno de los animadores del torneo. “En el segundo tiempo lo atacamos por un lado y por el otro. Las situaciones muy claras no fueron muchas, pero siempre intentamos. Incluso me dicen que la jugada de (Joaquín) Barolín podría haber sido habilitada. Además, Tristán Suárez es un equipo que va a pelear arriba seguro”, analizó.

Al comparar la igualdad con la derrota sufrida la fecha anterior ante Güemes de Santiago del Estero, consideró que aquel resultado sigue generando mayor frustración. “Dolió más perder en Santiago del Estero. Con Tristán Suárez el equipo después del gol reaccionó. Ellos tienen una base que hace mucho tiempo trabaja junta y un técnico que lleva dos años en el club. Sin embargo, Alan (Sosa) casi no tuvo atajadas. Al final asumimos algunos riesgos porque éramos locales y teníamos que intentar quedarnos con los tres puntos”, sostuvo.

Por último, coincidió con Alan Sosa al afirmar que necesitan incorporaciones. Estoy conforme con el grupo, pero las lesiones nos están castigando mucho. Casi nunca podemos repetir el mismo once”, cerró.