Patronato y Deportivo Maipú empataron sin goles en el estadio Grella

En el primer partido de Marcelo Candia oficializado como DT, Patronato no pudo con el equipo mendocino y terminaron 0 a 0. Los arqueros, figuras.

Patronato ya juega con Maipú en el Grella.

En el estadio Presbítero Bartolomé Grella y por la fecha la 10 de la Zona B en la Primera Nacional, Patronato y Deportivo Maipú empataron este sábado por la noche 0 a 0 en el primer partido de Marcelo Candia como entrenador oficial del conjunto Rojinegro. El partido fue luchado y los arqueros fueron figuras.

El primer tiempo tuvo movilidad y Patronato contó con algunas chances para poder abrir el marcador. Sin brillar, el equipo paranaense fue levemente superior a su rival, pero no lo pudo capitalizar en la red.

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En el complemento, el partido cayó en un pozo, con mucha lucha en la mitad de la cancha y ambos equipos abusando de pelotazos para llegar a área rival

En la recta final, los arqueros volvieron a ser protagonistas. Renzo Reynaga tuvo la más clara dentro del área después de una gran jugada personal, pero Nahuel Galardi agigantó su figura para sacar el disparo cerca del primer palo.

Del otro lado, Alan Sosa respondió bien en una doble acción de riesgo para la visita.

Más allá de que ambos venían de ganar, el empate reflejó el presente de ambos en las posiciones. Patronato quedó con 9 puntos, mientras que Maipú quedó con 8.

En la próxima fecha, el Rojinegro se medirá con Temperley en calidad de visitante, el sábado 25 desde las 15.30.

Formaciones para Patronato y Deportivo Maipú

Patronato: Alan Sosa, Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra, Franco Soldano y Tomás Attis. DT: Marcelo Candia.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Áaron Agüero, Juan De la Reta, Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto, Franco Saccone y Felipe Rivarola. DT: Mariano Echeverría.

Árbitro: Nahuel Viñas.

Estadio: Presbítero Grella.