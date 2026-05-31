Patronato va por la recuperación en casa

Patronato recibe a Tristán Suárez en el Presbítero Bartolomé Grella desde las 16. Por ahora, sin equipo confirmado para Marcelo Candia.

Patronato recibe a Tristán Suárez en el Presbítero Bartolomé Grella desde las 16. Por ahora, sin equipo confirmado para Marcelo Candia.

Patronato afrontará este domingo un partido clave cuando reciba a Tristán Suárez desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 16 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro podrá seguirse a través de AFA Play y también por La Red Paraná 88.7.

El encuentro contará con el arbitraje de Matías Ezequiel Billone, quien tendrá su primera experiencia dirigiendo un partido de Patronato. El juez cordobés transita su temporada debut en la Primera Nacional luego de varios años desempeñándose en el Torneo Federal A. El cuarteto arbitral se completará con José Castelli como asistente número uno, Marcelo Bistocco como asistente número dos y Renzo Gutiérrez como cuarto árbitro.

El conjunto dirigido por Marcelo Candia intentará recuperarse rápidamente luego de la derrota por 1 a 0 sufrida la semana pasada frente a Güemes de Santiago del Estero, resultado que puso fin a una racha de seis encuentros sin derrotas desde la llegada del entrenador.

Más allá del traspié en territorio santiagueño, el panorama sigue siendo alentador para el Rojinegro. Con 17 puntos, Patronato se encuentra a apenas una unidad de los puestos de Reducido y una victoria podría dejarlo muy cerca de la zona de clasificación o incluso dentro de ella, dependiendo de otros resultados de la fecha.

La paridad que presenta la Zona B mantiene abiertas las expectativas. El último equipo que hoy estaría ingresando al Reducido suma 18 puntos, mientras que San Martín de San Juan, ubicado séptimo, acumula 20 unidades. Por eso, sumar de a tres en Paraná aparece como una obligación para no perder terreno en la pelea por los puestos de privilegio.

Al mismo tiempo, el equipo entrerriano también busca alejarse definitivamente de la zona baja. Quilmes, uno de los equipos que actualmente ocupa puestos de descenso, suma 14 puntos, apenas tres menos que Patronato, mientras que Almagro cuenta con 12.

Patronato va por la recuperación en casa

Patronato Franco Soldano Patronato va por la recuperación en cas Prensa Patronato

En cuanto al equipo, Marcelo Candia podría contar nuevamente con Gabriel Díaz. El defensor se recuperó del golpe y aparece como una de las posibilidades para regresar a la convocatoria. Otra de las alternativas que maneja el cuerpo técnico es la inclusión de Alejo Miró en la mitad de la cancha. Más allá de esas situaciones puntuales, no se esperan demasiadas modificaciones respecto del equipo que viene de jugar en Santiago del Estero.

Durante la semana, el plantel trabajó con el objetivo de corregir detalles y volver a mostrar la solidez que había caracterizado al ciclo Candia en sus primeras presentaciones. La derrota frente a Güemes no modificó el diagnóstico general sobre el rendimiento del equipo, que mantiene intactas sus aspiraciones.

Del otro lado estará uno de los protagonistas del campeonato. Tristan Suárez llega a Paraná ocupando el tercer lugar de la tabla con 24 unidades y se encuentra a solamente tres puntos del líder Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El Lechero atraviesa una campaña sólida y viene de igualar sin goles ante Colegiales en condición de local. El conjunto bonaerense buscará sumar fuera de casa para mantenerse en la pelea por la cima de la zona y ratificar su condición de candidato.

Probable formación de Patronato

Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Facundo Heredia o Gabriel Díaz; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés y Valentín Pereyra o Alejo Miró; Franco Soldano y Joaquín Barolín. DT: Marcelo Candia.

Probable formación de Tristan Suárez

Joaquín Bigo, Nicolás Fernández, Agustín Baldi, Brian Aguilar, Manuel Guillén, Kevin Colli, Nicolás del Priore, Nicolás Sánchez, Alejandro Molina, Maximiliano Álvarez y Ángel Almada. DT: José María Martínez.

Hora y TV: 16 (AFA Play).

Árbitro: Matías Billone.

Estadio: Presbítero Grella.