Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato va por la recuperación en casa

Patronato recibe a Tristán Suárez en el Presbítero Bartolomé Grella desde las 16. Por ahora, sin equipo confirmado para Marcelo Candia.

31 de mayo 2026 · 11:34hs
Patronato recibe a Tristán Suárez en el Presbítero Bartolomé Grella desde las 16. Por ahora

Prensa Patronato

Patronato recibe a Tristán Suárez en el Presbítero Bartolomé Grella desde las 16. Por ahora, sin equipo confirmado para Marcelo Candia.

Patronato afrontará este domingo un partido clave cuando reciba a Tristán Suárez desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 16 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro podrá seguirse a través de AFA Play y también por La Red Paraná 88.7.

El encuentro contará con el arbitraje de Matías Ezequiel Billone, quien tendrá su primera experiencia dirigiendo un partido de Patronato. El juez cordobés transita su temporada debut en la Primera Nacional luego de varios años desempeñándose en el Torneo Federal A. El cuarteto arbitral se completará con José Castelli como asistente número uno, Marcelo Bistocco como asistente número dos y Renzo Gutiérrez como cuarto árbitro.

Patronato: los socios aprobaron la Memoria y Balance 2025-2026.

Patronato aprobó el proyecto para realizar recitales en el Grella

Club VF recibirá a Patronato en el partido que abrirá la octava fecha de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: se inicia la octava fecha

El conjunto dirigido por Marcelo Candia intentará recuperarse rápidamente luego de la derrota por 1 a 0 sufrida la semana pasada frente a Güemes de Santiago del Estero, resultado que puso fin a una racha de seis encuentros sin derrotas desde la llegada del entrenador.

Más allá del traspié en territorio santiagueño, el panorama sigue siendo alentador para el Rojinegro. Con 17 puntos, Patronato se encuentra a apenas una unidad de los puestos de Reducido y una victoria podría dejarlo muy cerca de la zona de clasificación o incluso dentro de ella, dependiendo de otros resultados de la fecha.

La paridad que presenta la Zona B mantiene abiertas las expectativas. El último equipo que hoy estaría ingresando al Reducido suma 18 puntos, mientras que San Martín de San Juan, ubicado séptimo, acumula 20 unidades. Por eso, sumar de a tres en Paraná aparece como una obligación para no perder terreno en la pelea por los puestos de privilegio.

Al mismo tiempo, el equipo entrerriano también busca alejarse definitivamente de la zona baja. Quilmes, uno de los equipos que actualmente ocupa puestos de descenso, suma 14 puntos, apenas tres menos que Patronato, mientras que Almagro cuenta con 12.

Patronato va por la recuperación en casa

Patronato Franco Soldano
Patronato va por la recuperación en cas

Patronato va por la recuperación en cas

En cuanto al equipo, Marcelo Candia podría contar nuevamente con Gabriel Díaz. El defensor se recuperó del golpe y aparece como una de las posibilidades para regresar a la convocatoria. Otra de las alternativas que maneja el cuerpo técnico es la inclusión de Alejo Miró en la mitad de la cancha. Más allá de esas situaciones puntuales, no se esperan demasiadas modificaciones respecto del equipo que viene de jugar en Santiago del Estero.

Durante la semana, el plantel trabajó con el objetivo de corregir detalles y volver a mostrar la solidez que había caracterizado al ciclo Candia en sus primeras presentaciones. La derrota frente a Güemes no modificó el diagnóstico general sobre el rendimiento del equipo, que mantiene intactas sus aspiraciones.

Del otro lado estará uno de los protagonistas del campeonato. Tristan Suárez llega a Paraná ocupando el tercer lugar de la tabla con 24 unidades y se encuentra a solamente tres puntos del líder Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El Lechero atraviesa una campaña sólida y viene de igualar sin goles ante Colegiales en condición de local. El conjunto bonaerense buscará sumar fuera de casa para mantenerse en la pelea por la cima de la zona y ratificar su condición de candidato.

Probable formación de Patronato

Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Facundo Heredia o Gabriel Díaz; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés y Valentín Pereyra o Alejo Miró; Franco Soldano y Joaquín Barolín. DT: Marcelo Candia.

Probable formación de Tristan Suárez

Joaquín Bigo, Nicolás Fernández, Agustín Baldi, Brian Aguilar, Manuel Guillén, Kevin Colli, Nicolás del Priore, Nicolás Sánchez, Alejandro Molina, Maximiliano Álvarez y Ángel Almada. DT: José María Martínez.

Hora y TV: 16 (AFA Play).

Árbitro: Matías Billone.

Estadio: Presbítero Grella.

Patronato Tristán Suárez Grella Primera Nacional
Noticias relacionadas
Patronato convoca a sus socios para este viernes.

Patronato llevará adelante asambleas ordinaria y extraordinaria

El paraguayo Ávalos tuvo buenos pasos por Crucero del Norte, Patronato, Argentinos Juniors e Independiente.

Un ex-Patronato en la mira de un grande del continente

Patronato buscará capitalizar la localía en el cierre de la primera rueda. 

Patronato tendrá un cierre de semestre clave

matias billone carpio, el arbitro cuartetero que estara en el grella

Matías Billone Carpio, el árbitro cuartetero que estará en el Grella

Ver comentarios

Lo último

Rechazan planteo de nulidad de Leonardo Airaldi en la antesala de declaraciones policiales

Rechazan planteo de nulidad de Leonardo Airaldi en la antesala de declaraciones policiales

Colombia elige al sucesor de Gustavo Petro

Colombia elige al sucesor de Gustavo Petro

El Cuarteto de Nos reunió a fanáticos de toda la provincia en Paraná

El Cuarteto de Nos reunió a fanáticos de toda la provincia en Paraná

Ultimo Momento
Rechazan planteo de nulidad de Leonardo Airaldi en la antesala de declaraciones policiales

Rechazan planteo de nulidad de Leonardo Airaldi en la antesala de declaraciones policiales

Colombia elige al sucesor de Gustavo Petro

Colombia elige al sucesor de Gustavo Petro

El Cuarteto de Nos reunió a fanáticos de toda la provincia en Paraná

El Cuarteto de Nos reunió a fanáticos de toda la provincia en Paraná

Nogoyá: detenidos y secuentro de drogas en allanamientos

Nogoyá: detenidos y secuentro de drogas en allanamientos

Salarios perdieron 39% de capacidad adquisitiva desde 2023

Salarios perdieron 39% de capacidad adquisitiva desde 2023

Policiales
Rechazan planteo de nulidad de Leonardo Airaldi en la antesala de declaraciones policiales

Rechazan planteo de nulidad de Leonardo Airaldi en la antesala de declaraciones policiales

Nogoyá: detenidos y secuentro de drogas en allanamientos

Nogoyá: detenidos y secuentro de drogas en allanamientos

Ruta 32: murió un hombre atropellado por una camioneta

Ruta 32: murió un hombre atropellado por una camioneta

Cayó capo narco en Entre Ríos con 250 kilos de cocaína

Cayó capo narco en Entre Ríos con 250 kilos de cocaína

Tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12

Tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12

Ovación
Luciano Vicentín y Luciano De Cecco movilizaron a Paraná

Luciano Vicentín y Luciano De Cecco movilizaron a Paraná

Torneo del Interior A: Estudiantes ganó en Río Cuarto y se acomodó

Torneo del Interior A: Estudiantes ganó en Río Cuarto y se acomodó

PSG se consagró campeón de la UEFA Champions League por segundo año consecutivo

PSG se consagró campeón de la UEFA Champions League por segundo año consecutivo

Hockey sobre césped: Universitario concretó una compra histórica

Hockey sobre césped: Universitario concretó una compra histórica

Talleres recibe al líder del Torneo Dos Orillas de Damas

Talleres recibe al líder del Torneo Dos Orillas de Damas

La provincia
Salud advierte sobre nuevos productos con nicotina y sus efectos nocivos y adictivos

Salud advierte sobre nuevos productos con nicotina y sus efectos nocivos y adictivos

Etiquetado frontal: especialistas alertan sobre los riesgos de derogar la ley

Etiquetado frontal: especialistas alertan sobre los riesgos de derogar la ley

Concordia: implementarán sistema de ayuda a docentes debido a conflictos

Concordia: implementarán sistema de ayuda a docentes debido a conflictos

SMN: inicia una semana de cielos nublados y bajas temperaturas

SMN: inicia una semana de cielos nublados y bajas temperaturas

Seleccionaron los proyectos para los Talleres Culturales Barriales 2026

Seleccionaron los proyectos para los Talleres Culturales Barriales 2026

Dejanos tu comentario