Patronato tiene fecha para el juego por Copa Argentina

El desafío que asumirá Patronato en la Copa Argentina se disputará una semana después de la llave que animará ante Botafogo de Brasil por los playoff de la Copa Sudamericana.

El ganador de esta serie enfrentará en octavos de final al vencedor del duelo que animarán Vélez Sarsfield y San Martín de San Juan. El Verdinegro comparte Zona con Patronato en el campeonato de la Primera Nacional.

Por otro lado, el choque entre River Plate y Talleres de Córdoba se jugará el próximo 19 de julio, con estadio a definir. El partido que convocará al actual puntero de la Liga Profesional de Fútbol y su inmediato perseguidor es el más destacado de una instancia que tiene más fechas confirmadas:

-Miércoles 19 de julio-

Racing Club vs. San Martín de Tucumán

Defensa y Justicia vs. Centro Español

-Jueves 20 de julio-

San Martín de San Juan vs. Vélez

Villa Mitre vs. Godoy Cruz

Baracas Central vs. Boca

-Martes 25 de julio-

All Boys vs. Estudiantes La Plata

-Miércoles 26 de julio-

San Lorenzo vs. Platense (Sujeto a cambio de fecha conforme a la participación de San Lorenzo en Play Off de Copa Sudamericana 2023);

Patronato vs. Argentinos Juniors;

Excursionistas vs. Almagro.

-Miércoles 2 de agosto-

Colón vs. Lanús;

Chaco For Ever vs. Rosario Central;

-Jueves 3 de agosto-

Belgrano vs. Claypole

Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto

-Miércoles 9 de agosto-

Instituto vs. Huracán;

-Martes 15 de agosto-

Independiente vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.