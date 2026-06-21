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Patronato rinde otra prueba de local sin margen de error

Desde las 15.30 a Midland. El triunfo podría ubicar a Patronato en zona de reducido. La derrota, en descenso.

21 de junio 2026 · 09:37hs
Patronato quiere dejar los tres puntos en casa.

Prensa Patronato

Patronato quiere dejar los tres puntos en casa.

Patronato recibirá este domingo a Ferrocarril Midland por la cuarta fecha del campeonato de la Primera Nacional. El encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputará desde las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, con arbitraje de Federico Benítez y transmisión de LPF Play.

El Rojinegro intentará reencontrarse con la victoria luego de cuatro jornadas sin sumar de a tres. En ese lapso rescató tres empates: frente a Tristán Suárez y Atlético Rafaela, en barrio Villa Sarmiento, y ante Agropecuario, en Carlos Casares. Su último triunfo se remonta al 17 de mayo, cuando derrotó como local a Chacarita por 2 a 0.

Valentín Pereyra cumplió la fecha de suspensión y está a disposición del DT de Patronato Marcelo Candia. 

Patronato mantiene la tendencia y prepara nuevas variantes para recibir a Midland

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La irregularidad le impidió, a lo largo del certamen, ingresar a los puestos de Reducido, que otorgarán el segundo ascenso a la Liga Profesional. Incluso, en dos oportunidades cayó a la zona de descenso. Sin embargo, logró recuperarse de esa situación, acercarse al lote de los ocho mejores y mantenerse con posibilidades concretas de pelear por un lugar en la instancia decisiva. No obstante, desperdició las oportunidades de meterse en ese grupo cuando dependió de sí mismo.

Esta tarde se le presenta una nueva ocasión para dar el salto. El Santo buscará cerrar la primera rueda en puestos de clasificación al Reducido, aunque para lograrlo no tendrá margen de error: deberá quedarse con los tres puntos y, además, hacerlo por una diferencia de al menos tres goles.

El margen de error es mínimo. Si no logra sumar y, al mismo tiempo, Güemes de Santiago del Estero y Chacarita se imponen en sus encuentros, Patronato regresará a los puestos de descenso, un escenario que intentará evitar a toda costa.

Patronato, con variantes

Como ocurrió en 16 de los 17 encuentros disputados en la temporada, Patronato volverá a modificar piezas por lesiones o suspensiones. En esta oportunidad, el entrenador Marcelo Candia no podrá contar con dos futbolistas que habitualmente integran la formación titular: Franco Meritello y Juan Carlos Salas.

El marcador central se perderá su primer partido del campeonato tras alcanzar el límite de amonestaciones. Por su parte, el ex-jugador de All Boys quedó descartado debido a una leve luxación en el hombro sufrida durante el empate frente a Atlético Rafaela.

Para reemplazar a Meritello, Santiago Piccioni y Fernando Evangelista aparecen como las opciones más naturales. Otra alternativa sería el ingreso de un lateral izquierdo, como Nahuel Genez o Facundo Heredia, lo que provocaría el desplazamiento de Fernando Moreyra a la zaga central para conformar la dupla defensiva junto a Gabriel Díaz.

En tanto, Valentín Pereyra, quien cumplió una fecha de suspensión en la jornada anterior, surge como el principal candidato para ocupar el lugar de Salas. En ese escenario, Alejo Miró se movería hacia el sector derecho para permitir que Pereyra actúe por la banda izquierda. Otra variante sería la inclusión de Heredia en la mitad de la cancha.

Midland, la revelación de la Zona B

Midland es una de las revelaciones del torneo. En su primera experiencia en la segunda categoría del fútbol argentino finalizará la primera rueda en puestos de Reducido, independientemente del resultado que obtenga esta tarde. Además, sorprendió en la Copa Argentina al eliminar por penales a Argentinos Juniors, último subcampeón del certamen, y posteriormente a Deportivo Morón.

Gran parte del éxito de su campaña se sustenta en su fortaleza como local. Fuera de casa, en cambio, mostró un rendimiento más irregular: perdió cuatro de los ocho encuentros que disputó, aunque consiguió dos triunfos de gran valor. Venció 1 a 0 a Deportivo Maipú en Mendoza y dio otro golpe al derrotar por 3 a 1 a Tristán Suárez en Ezeiza.

Probables formaciones en el estadio Grella

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Piccioni, Evangelista o Moreyra y Genez, Heredia o Moreyra; Alejo Miró, Federico Bravo, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Renzo Reynaga y Joaquín Barolín. DT: Marcelo Candia

Midland: Mauro Leguiza; Genaro Cepeda, Leonel Gigli y Mariano Penepil; Agustín Campana, Díaz Laharque, Nicolás Violini, Maximiliano Rogoski y Jesús Camaño; Jeremías Perales y Marcos Roseti. DT: Joaquín Iturrería

Hora y TV: 15.30 (LPY Play).

Árbitro: Federico Benítez.

Estadio: Presbítero Grella.

Patronato Midland Grella
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