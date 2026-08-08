El quirófano móvil llegará a Parque Gazzano, Mosconi, El Sol, Vecinal Espejo, 9 de Julio y Radar. En julio se concretaron 321 castraciones allí.

El quirófano móvil recorrerá seis barrios de Paraná durante agosto con seis operativos de castración.

La Municipalidad de Paraná continúa con la campaña de Salud Animal 2026 y durante agosto llevará el quirófano móvil a seis barrios de la ciudad para realizar castraciones. Los operativos serán por orden de llegada, con prioridad para los vecinos de cada zona.

El cronograma comenzará el lunes 10 y continuará hasta el viernes 14 en el Parque Gazzano, sobre avenida Zanni. Luego, el martes 18 y miércoles 19, el dispositivo estará en barrio Mosconi 3, en la intersección de las calles Astor Piazzolla y Miguel Zurdo Martínez.

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El jueves 20 y viernes 21 será el turno de barrio El Sol, en Santos Vega y José María Paz. Posteriormente, el lunes 24 y martes 25, el quirófano móvil se instalará en la Vecinal Espejo, ubicada en Puerto de la Cruz 3441.

El recorrido por los barrios

El miércoles 26 y jueves 27, el operativo llegará al barrio 9 de Julio, en Los Laureles y Eduardo Vacaluzzo. Finalmente, el viernes 28 y lunes 31 cerrará el recorrido de agosto en barrio El Radar, en Juan B. Justo y Salvador Caputto.

De esta manera, el municipio busca acercar las prestaciones de Salud Animal a distintos sectores de Paraná y facilitar el acceso de los vecinos a las intervenciones quirúrgicas.

Más de 300 castraciones en julio

Durante julio, el quirófano móvil realizó 321 castraciones en el marco de los operativos barriales. En total, la Municipalidad de Paraná concretó 764 castraciones durante ese mes: las 443 restantes fueron realizadas en la Dirección de Salud y Bienestar Animal.

En el acumulado de la campaña, hasta el 30 de julio se registraron 4.977 castraciones, 4.326 vacunas antirrábicas y 1.950 desparasitaciones.

La secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, destacó la importancia de estas intervenciones como una herramienta de prevención y cuidado de la salud pública.

Requisitos para acceder al servicio

Los operativos se realizan por orden de llegada y tienen prioridad los vecinos de cada zona. También es posible gestionar un turno mediante la plataforma Mi Paraná.

Para acceder a las castraciones, los animales deben presentarse con un ayuno de aproximadamente 10 horas. Desde el municipio remarcaron que la esterilización permite evitar la reproducción no deseada, reducir la cantidad de animales en situación de abandono y prevenir enfermedades zoonóticas.