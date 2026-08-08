Diego Díaz habló de su presente en Patronato

El delantero Diego Díaz, cedido al Rojinegro desde Unión para sumar minutos, contó cómo atraviesa su nueva etapa en la Primera Nacional.

Mientras Unión se preparaba para enfrentar a Lanús en el estadio 15 de Abril, una cara conocida apareció por las inmediaciones del escenario rojiblanco. Diego Armando Díaz, quien fue cedido a préstamo a Patronato para sumar continuidad, aprovechó un descanso en la Primera Nacional para regresar a Santa Fe, reencontrarse con sus excompañeros y alentar al Tatengue.

En diálogo con Diez en Deportes, por LT10, el delantero contó cómo atraviesa esta nueva etapa de su carrera, destacó la recepción que tuvo en el conjunto paranaense y reconoció que el cambio le está permitiendo sumar los minutos que necesitaba.

Una salida en busca de continuidad

Díaz explicó que la decisión de salir a préstamo estuvo vinculada con la necesidad de tener mayor participación, algo que en Unión le resultaba difícil conseguir.

"En Patronato todo bien, me recibieron muy bien. Sé que me hacía falta sumar minutos y estoy muy contento con esta oportunidad", expresó el delantero.

El atacante también valoró la confianza que recibió del cuerpo técnico y aseguró que se siente cómodo tanto dentro como fuera de la cancha en el equipo de Paraná. La posibilidad de tener continuidad representa uno de los principales objetivos en esta etapa de su carrera.

Diego Díaz habló de su presente futbolístico en Patronato. Gentileza: Patronato

Optimismo de Diego Díaz pese al momento de Patronato

Patronato atraviesa un momento complicado en la Zona A de la Primera Nacional y pelea en los últimos puestos de la tabla. Sin embargo, Díaz se mostró confiado en que el equipo podrá revertir la situación.

"Estamos un poco complicados, pero vamos a salir de esta. Tenemos un muy buen grupo y confiamos en que vamos a levantar", sostuvo.

Para el delantero, la fortaleza del plantel y el buen clima interno son argumentos para mantener el optimismo y buscar una recuperación en las próximas fechas.

El vínculo con Unión permanece

Más allá de su presente en Patronato, Díaz aprovechó su regreso a Santa Fe para visitar a sus excompañeros y volver a encontrarse con el entorno de Unión.

"Con los jugadores de Unión está todo bien. Estuve charlando con ellos ayer y también hoy. Me dijeron que pase por el vestuario y ahora voy a saludarlos a todos", contó.

El reencuentro dejó en evidencia que el vínculo con el plantel y con la institución continúa vigente, pese a que actualmente defiende los colores de Patronato.

Una experiencia para seguir creciendo

Con continuidad en el conjunto paranaense, Díaz afronta un semestre que puede resultar importante para su desarrollo futbolístico. El objetivo inmediato es aprovechar las oportunidades, sumar experiencia y consolidarse en la Primera Nacional.

Mientras transita esta nueva experiencia, el delantero mantiene presente a Unión, club en el que dio sus primeros pasos en la máxima categoría. Su intención será regresar con mayor rodaje y experiencia cuando llegue el momento de volver a vestir la camiseta rojiblanca.