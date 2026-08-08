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El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesos

El sorteo aniversario de Quini 6 será este domingo y tendrá un Siempre Sale equivalente a 3 millones de dólares, que se abonará en pesos.

8 de agosto 2026 · 20:17hs
El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesosi 6.

El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesosi 6.

El Quini 6 celebrará sus 38 años con el pozo más alto de su historia: cerca de 20.000 millones pesos estarán en juego en el sorteo aniversario previsto para este domingo 9 de agosto.

La edición especial también ofrecerá un Siempre Sale equivalente a 3 millones de dólares, libre de impuestos. Sin embargo, el premio no será abonado en moneda estadounidense. Según informó la Lotería de Santa Fe, el monto se pagará en pesos y su equivalente se determinará de acuerdo con el tipo de cambio vendedor del Banco Nación al cierre del viernes 7 de agosto.

Un apostador acertó los seis números del Siempre Sale en el Quini 6. 

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El Quini 6 pondrá en juego un pozo de 12.200 millones de pesos en el sorteo de este miércoles.

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El acumulado se conformó luego del sorteo del miércoles, cuando las principales modalidades quedaron vacantes y los pozos se concentraron para la jugada especial por el aniversario del tradicional juego.

Cómo se distribuirá el pozo

El monto estimado para el sorteo aniversario se repartirá entre las distintas modalidades del Quini 6. El Tradicional-Primer Sorteo tendrá un pozo de $6.900 millones, mientras que La Segunda contará con 4.200 millones de pesos.

Por su parte, Revancha pondrá en juego 2.400 millones de pesos y el Pozo Extra alcanzará los 200 millones de pesos. El Siempre Sale tendrá como referencia un premio equivalente a US$3 millones y podrá contar con varios ganadores.

Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe y responsable del producto, explicó que la referencia en dólares permite dimensionar la magnitud del premio. De todos modos, remarcó que el pago se realizará íntegramente en pesos.

Un aniversario con récord de apuestas

El primer sorteo del Quini 6 se realizó el 9 de agosto de 1988. A 38 años de aquella primera edición, la jugada aniversario llega acompañada por una campaña de alcance nacional y por expectativas de alcanzar un récord de participación.

Actualmente, el juego registra alrededor de 2,7 millones de apuestas semanales. La combinación de los pozos acumulados y el premio especial del Siempre Sale convirtió al sorteo del domingo en una de las ediciones más importantes de la historia del Quini 6.

La organización recordó además que el juego es exclusivo para mayores de 18 años y recomendó participar de manera responsable. Las bases y condiciones se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Lotería de Santa Fe.

El monto final del premio expresado como equivalente en dólares quedará determinado por la cotización vendedora del Banco Nación correspondiente al cierre del viernes 7 de agosto. De esta manera, los apostadores conocerán la referencia definitiva antes del sorteo aniversario.

Quini 6 Récord aniversario
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