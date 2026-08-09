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Bariloche: una niña de 3 años murió tras caer un auto al lago Nahuel Huapi

El rescate se vio dificultado porque la niña quedó atrapada dentro del vehículo en el lago Nahuel Huapi, en Bariloche. Buzos recuperaron el cuerpo.

9 de agosto 2026 · 10:04hs
El rescate se vio dificultado porque la niña quedó atrapada dentro del vehículo en el lago Nahuel Huapi

El rescate se vio dificultado porque la niña quedó atrapada dentro del vehículo en el lago Nahuel Huapi, en Bariloche. Buzos recuperaron el cuerpo.
El rescate se vio dificultado porque la niña quedó atrapada dentro del vehículo en el lago Nahuel Huapi

El rescate se vio dificultado porque la niña quedó atrapada dentro del vehículo en el lago Nahuel Huapi, en Bariloche. Buzos recuperaron el cuerpo.
El rescate se vio dificultado porque la niña quedó atrapada dentro del vehículo en el lago Nahuel Huapi

El rescate se vio dificultado porque la niña quedó atrapada dentro del vehículo en el lago Nahuel Huapi, en Bariloche. Buzos recuperaron el cuerpo.

Un niña de tres años murió este sábado luego de que el auto en el que viajaba con sus padres se despistara y cayera desde un barranco al lago Nahuel Huapi, en San Carlos de Bariloche. El hecho ocurrió cerca de las 14, sobre la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 15, cuando el vehículo perdió el control por la presencia de hielo sobre la calzada.

Según medios locales, la familia es oriunda de Bariloche y circulaba por la zona cuando el automóvil salió del camino, atravesó un sector de tierra y terminó sumergido en el lago, cerca del barrio Villa Don Orione, a unos 15 kilómetros del Centro Cívico.

La media sanción obtuvo 37 votos afirmativos y 33 negativos. Ahora deberá tratarse en Diputados.

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Los padres consiguieron salir del vehículo por sus propios medios, pero no pudieron sacar a la menor, que quedó sujeta al cinturón de seguridad antes de que el automóvil terminara bajo el agua. La situación dio lugar a un amplio operativo en el que participaron efectivos policiales, bomberos, personal médico y buzos de Prefectura Naval.

Los adultos fueron trasladados al hospital San Carlos con lesiones y síntomas compatibles con un principio de hipotermia.

Rescate en el Nahuel Huapi: cómo fue el operativo

El rescate de la menor presentó dificultades debido a las características del lugar y a la profundidad en la que quedó el vehículo. Los buzos de Prefectura trabajaron junto con bomberos de la unidad Ruca Cura, agentes de la Subcomisaría 55ª y personal de Protección Civil para llegar hasta el automóvil y recuperar el cuerpo.

El vehículo había caído por un barranco de más de 20 metros antes de quedar en el agua. Las condiciones del sector complicaron las tareas de los rescatistas, que permanecieron varias horas trabajando para acceder hasta el punto donde se encontraba el auto.

Cerca de las 16, el cuerpo de la niña fue retirado del vehículo y llevado hasta el Camping Cirse, donde aguardaban los fiscales Guillermo Lista y Álvaro Viterbori, a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del accidente.

De acuerdo con el relato de testigos, los padres comenzaron a pedir auxilio luego de que el auto cayera al lago. Sus gritos alertaron a los vecinos de la zona, quienes se comunicaron de inmediato con la Policía para solicitar asistencia.

Bariloche Niña Auto Lago Nahuel Huapi
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