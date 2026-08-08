La armadora paranaense de 18 años, surgida de Paracao, inició una nueva etapa en Estados Unidos, donde estudiará Biología y competirá en la NCAA División I con Northwestern State.

Hay sueños que comienzan mucho antes de saber cómo se van a cumplir. Para Camila Pérez Torquati, la idea de estudiar y jugar al vóley en Estados Unidos estuvo presente durante años , primero como una ilusión y luego como un objetivo concreto. Hoy, aquella posibilidad dejó de ser un deseo: la armadora paranaense de 18 años ya está en Natchitoches, Louisiana, donde comenzó una nueva etapa deportiva y académica.

La jugadora formada en Club Atlético Paracao se incorporó a Northwestern State University, institución que compite en la NCAA División I, dentro de la Southland Conference. Allí continuará su carrera en el vóley mientras estudia Biología, una disciplina que eligió por su interés en el área de la salud.

El camino comenzó aproximadamente un año y medio atrás, cuando Mark, su manager, se comunicó con ella. Desde ese momento, Pérez Torquati tuvo claro que quería aprovechar la oportunidad. Para conseguirlo tuvo que atravesar exámenes de inglés, trámites vinculados con la NCAA, documentación y la gestión de la visa estudiantil.

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

En diálogo con UNO, Camila repasó el proceso que la llevó desde Paraná hasta Estados Unidos, habló sobre el desafío de competir en la NCAA, recordó sus años de formación y contó qué significa dejar atrás a su familia para comenzar una vida completamente nueva.

La primera comunicación abrió una puerta que durante meses se fue haciendo cada vez más grande. Después llegó el contacto con el entrenador de Northwestern State y la posibilidad comenzó a tomar forma. “Desde ese momento tuve muy claro que quería aprovechar esta oportunidad y nunca dejé de trabajar con el objetivo de poder venir a estudiar y jugar al vóley en Estados Unidos”, contó.

“Fue un proceso largo y corto al mismo tiempo. Largo porque todo el reclutamiento lleva tiempo, pero una vez que tuve la primera reunión con el entrenador de Northwestern State, todo avanzó bastante rápido”, explicó la armadora paranaense.

Entre las distintas alternativas, Northwestern State terminó siendo la elegida por la confianza que recibió desde el primer contacto. “Desde la primera charla con el entrenador sentí mucha confianza. Me transmitió sus valores y la forma en la que trabajan. Me gustó mucho el ambiente que se percibía, la vibra que me dio la universidad y la confianza que me dieron en todo momento”, señaló.

Aunque durante meses habló de la posibilidad de irse, hubo un momento en el que la realidad finalmente la golpeó. Fue en Ezeiza, pocas horas antes de subir al avión. “Creo que recién caí unas horas antes de viajar, cuando estaba en Ezeiza con toda mi familia esperando el vuelo. Ahí entendí que me estaba yendo a vivir a otro país”, recordó.

Un nuevo nivel

El salto no es solamente geográfico. Camila llega a una competencia diferente, con otro ritmo y nuevas exigencias. Después de haber cumplido el objetivo de competir en la Liga Argentina, ahora afrontará el desafío de la NCAA División I. “Es un paso muy importante en mi carrera. Después de haber podido competir en la Liga Argentina, que era un objetivo que venía buscando desde hacía varios años, siento que esta es una oportunidad enorme para seguir creciendo”, sostuvo.

La armadora sabe que deberá adaptarse a una forma diferente de jugar. Antes de viajar comenzó a investigar sobre el vóley universitario estadounidense y descubrió un escenario que la motiva. “El vóley en Estados Unidos es muy diferente al que estaba acostumbrada a jugar: cambian el ritmo, las reglas, las señas y la forma de trabajar. Para mí es casi un deporte nuevo, y eso me motiva muchísimo porque siento que voy a crecer mucho como jugadora”, afirmó.

Desde su posición de armadora buscará aportar lectura de juego, compromiso y capacidad para seguir aprendiendo. Entre los aspectos que pretende mejorar aparecen el saque, la lectura y, especialmente, la toma de decisiones. “Me gusta analizar el juego, cuestionarme para seguir mejorando y encontrar la mejor manera de ayudar al equipo”, explicó.

Estudiar y jugar

La nueva aventura de Camila tendrá dos escenarios. Uno será la cancha y el otro, las aulas. En Northwestern State estudiará Biología, una elección que tiene relación con un interés que mantiene desde pequeña. “Desde muy chica me interesan la Biología y todo lo relacionado con la salud. En mi familia hay varias personas que trabajan en ese ámbito y crecí rodeada de esas conversaciones”, explicó.

Incluso reconoce que, de haber continuado sus estudios en Argentina, probablemente habría elegido Medicina. En Estados Unidos encontró en Biología una carrera que puede servirle como base para continuar posteriormente por ese camino. “Sé que no va a ser fácil porque voy a tener muchas responsabilidades y voy a necesitar una organización mucho mayor”, admitió.

Pero también entiende que está frente a una oportunidad privilegiada. “Al mismo tiempo, siento que es un privilegio poder estudiar mientras sigo compitiendo al máximo nivel”, destacó.

Su mirada también está puesta más allá del vóley. Camila sabe que la carrera deportiva tiene un límite y por eso pretende construir desde ahora una alternativa profesional. “Soy consciente de que el vóley tiene un tiempo y por eso también quiero construir un futuro profesional desde lo académico. Mi idea es recibirme de Biología y, si tengo la posibilidad, seguir estudiando y especializándome”, expresó.

En medio de esta nueva vida, hay un lugar que aparece inevitablemente cuando Camila mira hacia atrás: Paracao.

En el club paranaense dio sus primeros pasos y comenzó a construir las bases que luego le permitieron llegar a River Plate, vestir la camiseta de la Selección Argentina y ahora dar el salto hacia Estados Unidos. “Cuando miro para atrás y me veo entrenando en Paracao, pienso que esa nena que empezó a jugar ahí estaría muy feliz de ver todo lo que pasó”, manifestó.

“Siempre voy a estar agradecida con Paracao, un club que me formó no solo como deportista, sino también como persona, y cuyos valores siempre estuvieron muy alineados con los de mi familia”, remarcó.