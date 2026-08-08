River no levanta cabeza: perdió con Tigre y sufrió su sexta derrota al hilo

El Millonario cayó 1-0 en Victoria por la cuarta fecha del Clausura y sigue sin marcar goles ni sumar puntos en el torneo. Russo, el autor del gol.

River Plate volvió a recibir un duro golpe este sábado , al perder 1-0 ante Tigre en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Eduardo Coudet sufrió su sexta derrota consecutiva, sigue sin ganar en el segundo semestre y todavía no convirtió goles en el campeonato.

El único tanto del encuentro lo marcó Ignacio Russo , a los 32 minutos del segundo tiempo, después de aprovechar una pérdida de Aníbal Moreno en la mitad de la cancha. El delantero quedó mano a mano con Santiago Beltrán y definió con precisión para darle el triunfo al conjunto dirigido por Diego Dabove.

Un golpeado River va por su primer triunfo en el semestre

La derrota profundiza una crisis de resultados que River arrastra desde el comienzo del segundo semestre. El Millonario perdió los cuatro partidos que disputó por el Torneo Clausura y también quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer ante Aldosivi. Su último triunfo fue en las semifinales del Torneo Apertura, cuando derrotó a Rosario Central.

Un primer tiempo sin goles y con poco juego

El comienzo del partido estuvo marcado por las interrupciones y un ritmo bajo. River intentó asumir el protagonismo a partir de la posesión, mientras Tigre se replegó cerca de su área y apostó a recuperar para salir rápidamente de contra.

Eduardo Coudet modificó la estructura defensiva respecto de los encuentros anteriores. Lucas Martínez Quarta se ubicó como segundo marcador central y Nicolás Otamendi ocupó la posición de primer central. En la salida, Gonzalo Montiel se sumó a la línea para formar una defensa de tres.

River tuvo una de sus primeras aproximaciones a los 10 minutos. Francisco Ortega ganó de cabeza luego de un tiro de esquina, pero Felipe Zenobio respondió con una buena intervención para despejar la pelota.

El equipo visitante manejó la pelota durante buena parte del primer tiempo, aunque esa superioridad en la tenencia no se tradujo en demasiadas situaciones de peligro. Tigre, en cambio, buscó lastimar con ataques más directos.

A los 27 minutos, Jabes Saralegui ejecutó un tiro libre cercano al área que sufrió un leve desvío. La pelota llegó con poca visibilidad y Beltrán consiguió controlarla.

La jugada más polémica de la primera mitad ocurrió a los 36 minutos. Lucas Beltrán habilitó a Ángel Correa, quien quedó encaminado hacia el arco y cayó dentro del área tras una entrada por detrás de Nahuel Banegas. River reclamó penal, pero el árbitro Andrés Gariano no sancionó la infracción y tampoco recibió el llamado del VAR.

La acción elevó la temperatura del partido. Hubo protestas y fuertes roces entre los futbolistas, mientras Gariano comenzó a mostrar tarjetas. Jalil Elías fue amonestado en Tigre por una protesta y, sobre el cierre de la etapa, Aníbal Moreno recibió la amarilla en River.

Tigre encontró el golpe que River no pudo dar

El complemento comenzó sin modificaciones en ninguno de los dos equipos. River mantuvo la iniciativa y siguió controlando la pelota, pero continuó teniendo dificultades para transformar esa posesión en ocasiones claras.

A los cuatro minutos, una preocupación se instaló en el banco visitante cuando Gonzalo Montiel sintió una molestia en el cuádriceps derecho. El lateral continuó en cancha.

River intentó adelantar sus líneas y tuvo algunas aproximaciones más peligrosas que en la primera etapa. Sin embargo, Tigre mantuvo el orden defensivo y esperó su oportunidad.

El local realizó sus primeras modificaciones a los 24 minutos, con los ingresos de Federico Álvarez y Santiago González por Banegas y Elías. River respondió poco después con el ingreso de Rafael Santos Borré por Joaquín Freitas, buscando mayor presencia ofensiva.

Pero el golpe llegó del lado del Matador.

A los 32 minutos, Aníbal Moreno perdió la pelota en la mitad de la cancha luego de la presión de Jabes Saralegui. El balón quedó para Ignacio Russo, que avanzó con decisión y quedó mano a mano con Santiago Beltrán. El delantero definió con categoría y puso el 1-0 para Tigre.

El gol dejó a River desconcertado. Martínez Quarta fue amonestado tres minutos después y Coudet buscó respuestas desde el banco con el ingreso de Lautaro Pereyra por Tomás Galván.

Tigre, mientras tanto, administró la ventaja y volvió a introducir variantes para sostener el resultado. Nicolás Dubersarsky y Juan Villalba ingresaron por Saralegui y Santiago López.

Con el reloj en contra, River se lanzó en busca de la igualdad. La pelota volvió a estar en poder del Millonario, pero el equipo mostró pocas ideas para romper el bloque defensivo de Tigre.

A los 41 minutos apareció una de las últimas posibilidades claras. Tobías Andrada tomó un rebote en la medialuna del área y sacó un remate que pasó cerca del poste.

Coudet agotó variantes con el objetivo de modificar la ofensiva, pero el empate nunca llegó. Tigre resistió los últimos minutos y terminó celebrando una victoria importante ante un River que atraviesa un momento preocupante.

El árbitro agregó cuatro minutos, pero el Millonario no consiguió generar una ocasión concreta para alcanzar el 1-1.

Finalmente, Tigre se quedó con el triunfo por 1-0 gracias al gol de Russo y profundizó la crisis de River. El equipo de Coudet perdió sus cuatro partidos del Clausura, no convirtió en ninguna de sus presentaciones y quedó último en la Zona B.

La racha negativa ya alcanza las seis derrotas consecutivas en torneos de AFA, una seguidilla que también incluye la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi. El último festejo del Millonario había sido ante Rosario Central, en las semifinales del Apertura. En el medio consiguió una victoria por Copa Sudamericana.

Ahora River deberá encontrar respuestas rápidamente para intentar cortar una serie que empieza a comprometer seriamente su presente deportivo.

Formación de Tigre

Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Jalil Elías, Martín Garay, Santiago López, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Formación de River

Santiago Beltrán; Francisco Ortega, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ángel Correa, Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: José Dellagiovanna, Victoria.

TV: TNT Sports.