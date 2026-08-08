Uno Entre Rios | Policiales | Victoria

Victoria: detuvieron a seis personas por promocionar casinos virtuales no habilitados

La Policía de Victoria identificó y trasladó a seis personas por colocar afiches promocionando casinos virtuales no habilitados por el IAFAS.

8 de agosto 2026 · 19:51hs
Victoria: detuvieron a seis personas por promocionar casinos virtuales no habilitados

La policía de la Jefatura Departamental Victoria intervino ante la presencia de varias personas que se encontraban realizando la colocación de afiches destinados a promocionar plataformas de casinos virtuales no habilitadas por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).

El procedimiento se desarrolló ayer en distintos puntos de la ciudad, donde fueron identificadas y trasladadas seis personas, cinco varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, todos oriundos de la provincia de Buenos Aires.

El sábado por la noche le robaron a un repartidor bajo la modalidad Moto Uber que se dirigía a la calle Juan de la Cruz y Ruperto Pérez, en Paraná.

Paraná: le rebaron a un repartidor las zapatillas que debía entregar

parana: secuestran casi medio kilo de marihuana y cocaina

Paraná: secuestran casi medio kilo de marihuana y cocaína

LEER MÁS: Juego ilegal: desbarataron un casino clandestino en Tala

Seis detenidos

Las personas fueron trasladadas a sede policial, quedando a disposición de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Victoria, en relación con la presunta promoción de casinos virtuales no autorizados por el organismo competente.

La intervención se enmarca en las acciones de prevención y control destinadas a detectar y desalentar la promoción de plataformas de juego que no cuentan con habilitación legal.

Victoria Casinos detenidos
Noticias relacionadas
En Concordia secuestraron dos vehículos y armas relacionados con la investigación por estafa, de las departamentales La Paz, Concordia y Villaguay

Estafa: allanamientos con resultados positivos y un detenido

Los detenidos en La Paz quedaron alojados con prisión preventiva por disposición judicial, y fueron trasladados a la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná.

La Paz: esclarecen robo calificado y hay dos detenidos

En el opertativo realizado en Federación secuestraron cocaína y fueron identificados tres hombres, quien quedaron relacionados a la causa por narcomenudeo

Narcomenudeo: allanamientos en Federación

El dueño de la embarcación sufrió quemaduras graves. Quedó internado en terapia intensiva

Gualeguaychú: un hombre sufrió quemaduras graves al explotar una embarcación

Ver comentarios

Lo último

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

Ultimo Momento
Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesos

El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesos

Victoria: detuvieron a seis personas por promocionar casinos virtuales no habilitados

Victoria: detuvieron a seis personas por promocionar casinos virtuales no habilitados

Policiales
Victoria: detuvieron a seis personas por promocionar casinos virtuales no habilitados

Victoria: detuvieron a seis personas por promocionar casinos virtuales no habilitados

Paraná: le rebaron a un repartidor las zapatillas que debía entregar

Paraná: le rebaron a un repartidor las zapatillas que debía entregar

Paraná: secuestran casi medio kilo de marihuana y cocaína

Paraná: secuestran casi medio kilo de marihuana y cocaína

Estafa: allanamientos con resultados positivos y un detenido

Estafa: allanamientos con resultados positivos y un detenido

La Paz: esclarecen robo calificado y hay dos detenidos

La Paz: esclarecen robo calificado y hay dos detenidos

Ovación
Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

River no levanta cabeza: perdió con Tigre y sufrió su sexta derrota al hilo

River no levanta cabeza: perdió con Tigre y sufrió su sexta derrota al hilo

Catalina Borrero Müller fue clave para la victoria de Las Panteritas en el clásico

Catalina Borrero Müller fue clave para la victoria de Las Panteritas en el clásico

La provincia
El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesos

El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesos

Más de 150 personas participaron de una jornada sobre lactancia promovida por el Ministerio de Salud

Más de 150 personas participaron de una jornada sobre lactancia promovida por el Ministerio de Salud

El quirófano móvil recorrerá seis barrios de Paraná durante agosto con seis operativos de castración

El quirófano móvil recorrerá seis barrios de Paraná durante agosto con seis operativos de castración

Los excesos hídricos se generalizaron en Entre Ríos y un frente frío traerá alivio desde este viernes

Los excesos hídricos se generalizaron en Entre Ríos y un frente frío traerá alivio desde este viernes

Paraná homenajeó al Indio Solari en el edificio del Correo Argentino

Paraná homenajeó al Indio Solari en el edificio del Correo Argentino

Dejanos tu comentario