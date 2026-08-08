Victoria: detuvieron a seis personas por promocionar casinos virtuales no habilitados

La Policía de Victoria identificó y trasladó a seis personas por colocar afiches promocionando casinos virtuales no habilitados por el IAFAS.

La policía de la Jefatura Departamental Victoria intervino ante la presencia de varias personas que se encontraban realizando la colocación de afiches destinados a promocionar plataformas de casinos virtuales no habilitadas por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).

El procedimiento se desarrolló ayer en distintos puntos de la ciudad, donde fueron identificadas y trasladadas seis personas, cinco varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, todos oriundos de la provincia de Buenos Aires.

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Seis detenidos

Las personas fueron trasladadas a sede policial, quedando a disposición de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Victoria, en relación con la presunta promoción de casinos virtuales no autorizados por el organismo competente.

La intervención se enmarca en las acciones de prevención y control destinadas a detectar y desalentar la promoción de plataformas de juego que no cuentan con habilitación legal.