Uno Entre Rios | Economia | Pesos

¿Se perdieron 4 billones de pesos en el Banco Central?

El Tesoro Nacional captó $12,21 billones en la licitación del 29 de julio y generó un excedente de liquidez equivalente a unos USD 2.600 millones.

9 de agosto 2026 · 08:51hs
El Tesoro Nacional captó $12

El Tesoro Nacional captó $12,21 billones en la licitación del 29 de julio y generó un excedente de liquidez equivalente a unos USD 2.600 millones.

El Tesoro Nacional captó $12,21 billones en la licitación del 29 de julio y generó un excedente de liquidez equivalente a unos USD 2.600 millones, lo que abrió un debate político y técnico sobre el registro, trazabilidad y destino de esos fondos dentro de las cuentas públicas.

La Secretaría de Finanzas informó que recibió ofertas por $13,98 billones y adjudicó $12,21 billones en efectivo, superando ampliamente las necesidades inmediatas de renovación de deuda.

El Quini 6 pone en juego un pozo de 11.300 millones de pesos y crece la expectativa para el sorteo del domingo.

El Quini 6 pone en juego un pozo de 11.300 millones de pesos y crece la expectativa para el sorteo del domingo

El dólar mayorista quedó al borde de los 1.500 pesos mientras el Banco Central volvió a comprar divisas.

El dólar oficial cayó a 1.488 pesos, su menor valor en más de una semana, y se redujo la presión cambiaria

Este diferencial positivo —unos $4 billones por encima de los compromisos del día— equivale a aproximadamente USD 2.600 millones al tipo de cambio financiero vigente, y motivó cuestionamientos públicos sobre su contabilización y destino dentro del esquema de caja del Tesoro.

Santiago Bausili, ante una consulta respecto ¿Hacia dónde fueron los 4 billones de pesos?, respondió: "Es que no tengo mucha respuesta, porque es una pregunta que corresponde hacer al Tesoro. No creo que hayan desaparecido. Puede ser que no las haya traído acá. Estoy seguro que si buscamos bien en algún lado están, son bastantes como para no encontrarlos".

La operación, que alcanzó un rollover del 144,5% frente a vencimientos por $8 billones, se convirtió en uno de los movimientos financieros más relevantes del segundo semestre y reactivó discusiones sobre la dinámica de financiamiento del Estado y la transparencia en la administración de excedentes.

En las últimas semanas, economistas y analistas del mercado señalaron que el Tesoro viene registrando niveles de rollover superiores al 120% desde mayo, impulsados por una mayor demanda de instrumentos ajustados por inflación y por dólar linked. Este comportamiento permitió reducir la presión sobre la emisión monetaria y mejorar el perfil de vencimientos, pero también generó interrogantes sobre la administración de excedentes en un contexto de fuerte ajuste fiscal y tensiones políticas por el gasto social.

LEER MÁS: El Banco Central descartó un salvataje estatal para morosos

El Ministerio de Economía sostuvo que los excedentes se integran al flujo de caja general y se utilizan para cubrir obligaciones corrientes, financiar programas presupuestarios y reforzar colchones de liquidez para futuros vencimientos. Sin embargo, especialistas advierten que la falta de un reporte detallado y diario sobre movimientos de caja dificulta el seguimiento público del uso de estos montos, especialmente cuando se trata de cifras de magnitud equivalente a varios puntos del PBI mensual.

En paralelo, el mercado financiero analizó el impacto de la licitación en la curva de deuda en pesos. La demanda se concentró en instrumentos CER y títulos a tasa fija de corto plazo, reflejando expectativas de desaceleración inflacionaria y una mayor confianza en la capacidad del Tesoro para sostener el programa financiero sin recurrir a emisión del Banco Central. Operadores destacaron que el rollover del 144,5% se ubica entre los más altos del año y consolida la estrategia de financiamiento doméstico.

El debate político se intensificó a partir de declaraciones públicas que cuestionaron la falta de registro visible del excedente y denunciaron supuestas irregularidades en la administración de fondos. Voces críticas señalaron que, en un contexto de recortes en partidas sociales y subsidios, resulta indispensable transparentar el destino de montos extraordinarios captados en licitaciones. Desde el oficialismo, en cambio, se remarcó que todas las operaciones están auditadas y registradas en el sistema de administración financiera del Estado.

Antecedentes recientes muestran que este tipo de controversias no es nuevo: en 2024 y 2025 también se generaron debates por excedentes de liquidez en licitaciones de deuda, especialmente cuando los niveles de rollover superaron el 130%. En todos los casos, el Ministerio de Economía defendió la práctica como parte de una estrategia de fortalecimiento de la caja y reducción de vulnerabilidades frente a shocks externos.

La discusión promete continuar en los próximos días, especialmente en el Congreso, donde bloques opositores evalúan pedir informes detallados sobre la ejecución de caja del Tesoro y la trazabilidad de los excedentes. Para el mercado, en tanto, el foco estará puesto en las próximas licitaciones y en la capacidad del Gobierno para sostener niveles altos de refinanciamiento sin deteriorar la confianza en la deuda en pesos, publica NA.

Pesos Banco Central Santiago Bausili Luis Caputo
Noticias relacionadas
Las ventas minoristas del rubro bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles reporta una baja de 5,5%, según CAME

CAME: las ventas minoristas pyme bajaron 3,8% interanual en julio

El quirófano móvil recorrerá seis barrios de Paraná durante agosto con seis operativos de castración.

El quirófano móvil recorrerá seis barrios de Paraná durante agosto con seis operativos de castración

El agro argentino inicia agosto con señales de recuperación, pero persisten costos, clima y dudas.

El agro argentino inicia agosto con señales de recuperación, pero persisten costos, clima y dudas

El Indec informó que repuntaron la industria y la construcción durante el mes de junio. 

Indec: repuntaron la industria y la construcción en junio

Ver comentarios

Lo último

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Ultimo Momento
Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Las Gacelas vuelven a San Juan para defender el título nacional

Las Gacelas vuelven a San Juan para defender el título nacional

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Policiales
Hallaron un cuerpo sin vida en la costanera de Gualeguaychú

Hallaron un cuerpo sin vida en la costanera de Gualeguaychú

Concordia: secuestran drogas en nueve allanamientos

Concordia: secuestran drogas en nueve allanamientos

Paraná: dos jóvenes heridos de bala fueron hospitalizados

Paraná: dos jóvenes heridos de bala fueron hospitalizados

Paraná: hubo un incendio en el bar del balneario municipal

Paraná: hubo un incendio en el bar del balneario municipal

Condenan a un contratista que vendía droga a trabajadores de la fruta en Concordia

Condenan a un contratista que vendía droga a trabajadores de la fruta en Concordia

Ovación
Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Neuquen es el campéon de la Liga Paranaense

Neuquen es el campéon de la Liga Paranaense

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Huracán ganó el clásico ante San Lorenzo y volvió a festejar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años

Huracán ganó el clásico ante San Lorenzo y volvió a festejar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años

Turismo Pista: Germán Todino se tomó revancha y festejó en San Nicolás

Turismo Pista: Germán Todino se tomó revancha y festejó en San Nicolás

La provincia
Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Concordia: falleció el concejal Guillermo Satalia Méndez

Concordia: falleció el concejal Guillermo Satalia Méndez

Día del Niño: una comisión vecinal de Paraná organiza una jornada para los chicos

Día del Niño: una comisión vecinal de Paraná organiza una jornada para los chicos

En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares

En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares

Dejanos tu comentario