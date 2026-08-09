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Sectores del peronismo piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027

Sugieren no exportar la interna bonaerense al resto del país y destacan la necesidad de construir consensos

9 de agosto 2026 · 09:52hs
Guillermo Michel le envió un mensaje directo al gobernador bonaerense

Guillermo Michel le envió un mensaje directo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Guillermo Michel le envió un mensaje directo al gobernador bonaerense

Foto: Archivo / La Capital

Guillermo Michel le envió un mensaje directo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El diputado nacional peronista Guillermo Michel defendió este sábado la unidad de la oposición y pidió no trasladar al resto del país la interna política de la provincia de Buenos Aires. “El gobernador de Buenos Aires tiene que pensar en no llevar la interna que está teniendo en esa provincia al resto del país y concentrarse en gestionar”, afirmó.

El legislador resaltó la necesidad de construir consensos y alcanzar la unidad, pero con respeto a las identidades territoriales. “En el interior se hace política de otro modo, la sociedad no está toda politizada como en Buenos Aires. Por eso hay que hacer el ejercicio de entender que se puede convivir entre todos los sectores”, planteó.

La propuesta del gobierno para modificar la ley de tierras activó una resistencia incómoda para el gobierno pero también para la oposición. 

La ley de tierras hizo brotar una oposición incómoda y sin dueño

Guillermo Michel le envió un mensaje directo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Sectores del PJ piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027

Las políticas de Milei

En ese marco, Michel también advirtió sobre el impacto del programa económico del gobierno de Javier Milei y cuestionó un modelo que, según indicó, provoca una caída de la actividad, pérdida del poder adquisitivo y un fuerte deterioro del consumo.

Además, relativizó la mejora registrada en la recaudación del impuesto a las ganancias y consideró que ese incremento no refleja una recuperación genuina de la economía.

Michel también alertó sobre las consecuencias de la apertura de importaciones para la industria nacional y el empleo argentino.

"Vemos que va cayendo la actividad económica, los trabajadores van perdiendo poder adquisitivo y tenemos una apertura indiscriminada de importaciones que ya está afectando no solo a la tecnología, los textiles, sino también a los alimentos”, advirtió.

En ese sentido, cuestionó que “en Argentina estamos importando naranjas, pechugas de pollo y leche” “En Gualeguaychú, una fábrica de baterías acaba de despedir 100 trabajadores, conozco a tres. Uno tiene 50 años y los otros dos 52. ¿De qué consiguen laburo a esta edad con una economía que se está achicando?”, expresó.

Finalmente rechazó el equilibrio fiscal defendido por el gobierno nacional y lo calificó como “un superávit trucho y ficticio que se sostiene con la falta de pago a los proveedores, con una deuda flotante de 3 billones de pesos y con las rutas del país destruidas”.

El dirigente entrerriano cerró con una advertencia sobre el rumbo económico al señalar que conduce a "una economía peruanizada: con la mitad de la clase media a punto de desaparecer y con un modelo sin industria nacional”.

peronismo unidad elecciones 2027 Milei
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