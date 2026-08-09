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Paraná: dos jóvenes heridos de bala fueron hospitalizados

Un menor de 14 años fue baleado por un familar en barrio Antártida Argentina. Otro joven de 29 años recibió un disparo en barrio Mosconi, de Paraná

9 de agosto 2026 · 09:27hs
Paraná. Personal del 911 detuvo al presunto autor del disparo

Paraná. Personal del 911 detuvo al presunto autor del disparo, quien quedó a disposición de la Justicia.

En la madrugada del sábado un adolescente de 14 años fue baleado en una pierna y tuvo que ser atendido en el hospital San Roque de Paraná. Por el hecho detuvieron a un joven de 19 años que sería un familiar. Otro joven de 19 años fue baleado en barrio Mosconi.

El primer episodio ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en calle Isla orcadas del Sur cuando el adolescente se encontraba en la vía pública con un familiar que se movilizaba en una motocicleta. En circunstancias que son materia de investigación, el motociclista habría efectuado un disparo que impactó en una de las piernas del menor.

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El menor fue atendido en el Centro de Salud Ramón Carrillo y derivado al San Roque con un orificio de entrada y salida en uno de sus muslos. Personal del 911 detuvo al presunto autor del disparo, quien quedó a disposición de la Justicia.

Otro baleado

Otro joven de 29 años recibió un disparo en una de sus extremidades inferiores en pasillo Basualdo, en barrio Mosconi, de Paraná. Personal del 911 acudió al lugar alertado por los vecinos. Al arribar al lugar, encontraron al joven con una lesión de arma de fuego en una de sus piernas, por lo que fue trasladado al hospital San Martín.

El herino no pudo o no quiso identificar al atacante. Inervino la Fiscalia en turno, a cargo de la doctora Patricia Yedro, que dispuso la práctica de un dermotest al lesionado quien no quiso formular la denuncia.

Paraná jóvenes Heridos Baleado
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