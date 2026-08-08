Uno Entre Rios | Ovación | Lionel Messi

Lionel Messi despide a su padre Jorge

El capitán de la Selección arribó a Rosario junto a su familia y se trasladó al Cementerio Parque El Prado, donde se realizó una ceremonia íntima.

8 de agosto 2026 · 21:50hs
Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge
Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge.

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge.

Lionel Messi llegó este sábado por la noche a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció durante la madrugada a los 68 años. El capitán de la Selección Argentina arribó acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos y se dirigió directamente al Cementerio Parque El Prado, donde se realiza la ceremonia privada.

El futbolista aterrizó cerca de las 20.40 en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, luego de viajar desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, en un avión privado. Tras completar los trámites migratorios, Messi y su familia abandonaron la terminal bajo un importante operativo de seguridad.

El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.

Newell's Old Boys de Rosario y Conmebol despiden a Jorge Messi

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Desde allí, la familia se trasladó en una caravana escoltada por la Policía hasta el Cementerio Parque El Prado, donde se encuentran los restos de Jorge Messi. El trayecto demandó menos de 20 minutos.

La llegada del capitán argentino se produjo horas después de conocerse la noticia del fallecimiento de su padre. Jorge Messi murió este sábado a las 2 de la madrugada en una clínica de Rosario, luego de atravesar un período de problemas de salud.

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge.

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge.

La despedida se desarrolla de manera íntima y privada, con la presencia de familiares y allegados. Tanto en el aeropuerto como en las inmediaciones del cementerio se montó un operativo para preservar la privacidad de la familia durante este momento.

Messi llegó a Rosario directamente desde Estados Unidos, donde se encontraba cumpliendo con sus compromisos profesionales con Inter Miami. El futbolista tenía previsto disputar este sábado un partido ante Monterrey por la Leagues Cup, pero finalmente quedó al margen tras conocerse la muerte de su padre.

El viaje de regreso a la Argentina comenzó durante la mañana estadounidense. Messi partió desde el aeropuerto de Fort Lauderdale alrededor de las 11.19, hora de Miami, y llegó a Rosario poco después de las 20.30.

Jorge Messi tenía 68 años y fue una figura fundamental en la vida personal y deportiva de Lionel. Desde los primeros años de su carrera acompañó el crecimiento de su hijo y estuvo presente durante buena parte del camino que llevó al rosarino hasta la cima del fútbol mundial.

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

La noticia de su fallecimiento generó muestras de afecto y acompañamiento desde distintos ámbitos del deporte argentino y mundial. Clubes, dirigentes, futbolistas y distintas instituciones expresaron sus condolencias a la familia Messi.

En Rosario, la ciudad donde Lionel nació y creció, la noticia también provocó una fuerte conmoción. Allí, el capitán argentino se reencontró este sábado con sus seres queridos para atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.

La ceremonia en el Cementerio Parque El Prado marca así el último adiós de Lionel Messi a su padre, en un ámbito reservado para familiares y allegados.

Lionel Messi Padre Cementerio Jorge Messi
Noticias relacionadas
Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B.

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Las Gacelas vuelven a San Juan para defender el título nacional.

Las Gacelas vuelven a San Juan para defender el título nacional

Los jugadores de Neuquen celebrando el bicampeonato.

Neuquen es el campéon de la Liga Paranaense

Germán Todino se tomó revancha y festejó en San Nicolás

Turismo Pista: Germán Todino se tomó revancha y festejó en San Nicolás

Ver comentarios

Lo último

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Ultimo Momento
Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Las Gacelas vuelven a San Juan para defender el título nacional

Las Gacelas vuelven a San Juan para defender el título nacional

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Policiales
Hallaron un cuerpo sin vida en la costanera de Gualeguaychú

Hallaron un cuerpo sin vida en la costanera de Gualeguaychú

Concordia: secuestran drogas en nueve allanamientos

Concordia: secuestran drogas en nueve allanamientos

Paraná: dos jóvenes heridos de bala fueron hospitalizados

Paraná: dos jóvenes heridos de bala fueron hospitalizados

Paraná: hubo un incendio en el bar del balneario municipal

Paraná: hubo un incendio en el bar del balneario municipal

Condenan a un contratista que vendía droga a trabajadores de la fruta en Concordia

Condenan a un contratista que vendía droga a trabajadores de la fruta en Concordia

Ovación
Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Neuquen es el campéon de la Liga Paranaense

Neuquen es el campéon de la Liga Paranaense

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Huracán ganó el clásico ante San Lorenzo y volvió a festejar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años

Huracán ganó el clásico ante San Lorenzo y volvió a festejar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años

Turismo Pista: Germán Todino se tomó revancha y festejó en San Nicolás

Turismo Pista: Germán Todino se tomó revancha y festejó en San Nicolás

La provincia
Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Concordia: falleció el concejal Guillermo Satalia Méndez

Concordia: falleció el concejal Guillermo Satalia Méndez

Día del Niño: una comisión vecinal de Paraná organiza una jornada para los chicos

Día del Niño: una comisión vecinal de Paraná organiza una jornada para los chicos

En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares

En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares

Dejanos tu comentario