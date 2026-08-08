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Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

El Xeneize del Vasco Arruabarrena mereció más en la segunda etapa, pero el cotejo finalizó 1-1 en la cancha de Huracán.

8 de agosto 2026 · 21:39hs
Boca y Vélez igualaron en el Ducó.

Boca y Vélez igualaron en el Ducó.

Boca Juniors y Vélez igualaron 1-1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Diego Valdés adelantó al Fortín y Santiago Ascacíbar marcó el empate. Todo ocurrió en la primera etapa.

El Xeneize no pudo acercarse a la cima de la Zona A y dejó escapar la posibilidad de recortar diferencias con un Vélez que continúa como único líder. El equipo de Rodolfo Arruabarrena tuvo las situaciones más claras durante buena parte del encuentro, pero no consiguió traducir su dominio en una victoria.

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Primer tiempo

Desde el comienzo, Boca mostró intención de asumir el protagonismo. A los siete minutos, Milton Delgado recibió en las inmediaciones del área y sacó un remate rasante que terminó impactando contra el palo izquierdo de Tomás Marchiori.

Sin embargo, Vélez encontró la ventaja rápidamente. A los 11 minutos, Diego Valdés ejecutó un tiro libre aprovechando un mal armado de la barrera xeneize. La pelota pasó por el sector que había quedado libre y se metió junto al palo más lejano de Álvaro Montero para establecer el 1-0.

El golpe dejó expuestas algunas dificultades defensivas de Boca. A los 14 minutos, Leandro Paredes tuvo que intervenir sobre la línea para evitar el segundo. Rodrigo Aliendro había intentado definir por encima de Montero, pero el mediocampista apareció justo para despejar.

Boca y Vélez repartieron puntos en el Ducó

Boca y Vélez igualaron en el Ducó.

Boca y Vélez igualaron en el Ducó.

El equipo de Arruabarrena recuperó el control de la pelota y comenzó a jugar más cerca del área rival. A los 32 minutos, Marchiori rechazó un remate de Tomás Aranda y, seis minutos más tarde, llegó la igualdad.

Leonel Flores probó desde una posición frontal y el arquero de Vélez dio rebote. Santiago Ascacíbar apareció atento para capturar la pelota y definir para el 1-1. El mediocampista se convirtió en una de las figuras de Boca y, antes del descanso, volvió a quedar cerca del segundo: a los 46 minutos conectó un cabezazo que pegó en el palo.

Segundo tiempo

En el complemento, Boca mantuvo la iniciativa y Ascacíbar continuó siendo una de sus principales armas ofensivas. A los 67 minutos recibió de Paredes y sacó un remate de media vuelta que pasó muy cerca del poste.

Dos minutos después, volvió a tener una oportunidad de cabeza, pero la pelota se fue apenas desviada. A los 71, Marchiori apareció para taparle un remate a Paredes y luego volvió a intervenir ante un disparo de Flores.

Vélez, que prácticamente no había generado peligro durante el segundo tiempo, tuvo una ocasión inmejorable sobre el cierre. A los 89 minutos, Luca Feler sacó un remate que obligó a Montero a intervenir para evitar la derrota.

Finalmente, fue empate 1-1 en Parque Patricios. Vélez continúa como único líder de la Zona A.

Boca Vélez Huracán Torneo Clausura
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