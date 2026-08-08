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Más de 150 personas participaron de una jornada sobre lactancia promovida por el Ministerio de Salud

Referentes de Entre Ríos y Santa Fe compartieron conocimientos y experiencias sobre la lactancia para fortalecer el acompañamiento a las familias y las redes.

8 de agosto 2026 · 18:33hs
Más de 150 personas participaron de una jornada sobre lactancia promovida por el Ministerio de Salud.

Más de 150 personas participaron de una jornada sobre lactancia promovida por el Ministerio de Salud.

Más de 150 personas participaron de una jornada de capacitación sobre lactancia organizada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia. El encuentro reunió a especialistas y equipos de salud de Entre Ríos y Santa Fe con el objetivo de fortalecer las redes de acompañamiento a las familias.

La actividad se desarrolló bajo el lema Lactancia para un comienzo de vida saludable: fortalecer lo que funciona y estuvo a cargo de la Dirección Materno Infanto Juvenil, dependiente de la Dirección General de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) y Regionalización Perinatal de la cartera sanitaria provincial.

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Fortalecer las redes de acompañamiento

Durante la jornada, los especialistas destacaron la importancia de promover, proteger y apoyar la lactancia mediante acciones y prácticas que ya tienen un impacto positivo en las comunidades.

El director general de CONE, Paulo Capotosti, remarcó que los mejores resultados sanitarios se alcanzan mediante un trabajo sostenido y articulado con la comunidad. En ese sentido, señaló que la cercanía con la población resulta fundamental para fortalecer las políticas de promoción de la lactancia.

Por su parte, la directora de Salud Materno Infanto Juvenil, Georgina López, destacó el valor de generar espacios de intercambio entre distintos sectores y provincias. Señaló que estos encuentros permiten compartir los avances científicos y fortalecer las redes conformadas por los equipos que trabajan en las comunidades.

Ciencia, salud mental y consejería

La referente del Área de Lactancia, Paz Spoturno, resaltó la participación de distintos actores del sistema sanitario y sostuvo que el intercambio permite consolidar las acciones que funcionan y mejorar el acompañamiento a las familias.

A lo largo de las distintas mesas de exposición se abordaron cuestiones vinculadas con el sostenimiento de la lactancia en la vida cotidiana, el acompañamiento profesional en los consultorios y la importancia de los entornos comunitarios para proteger la salud mental.

También se compartieron experiencias desarrolladas por la Dirección Provincial de Salud de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud de Santa Fe, como parte del intercambio interprovincial propuesto durante la jornada.

Actividades en distintos puntos

El encuentro incluyó además una pausa activa destinada a promover la actividad física en el ámbito laboral. La propuesta estuvo a cargo de Lucas Ramírez Bidart, profesor de la Dirección de Estrategias Sanitarias.

Desde la cartera sanitaria provincial señalaron que las actividades por la Semana Mundial de la Lactancia se replican en distintos puntos de Entre Ríos. Las propuestas comunitarias buscan promover una nutrición adecuada durante la primera infancia, fortalecer el acompañamiento a las familias y contribuir a la prevención de enfermedades durante el desarrollo infantil.

lactancia Ministerio de Salud Entre Ríos
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