Las lluvias acumularon al menos 60 milímetros en gran parte de Entre Ríos durante la última semana y complicaron lotes y caminos rurales.

Los excesos hídricos se generalizaron en Entre Ríos y un frente frío traerá alivio desde este viernes.

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos advirtió que los excesos hídricos se generalizaron en gran parte de la provincia como consecuencia de las lluvias registradas durante la transición entre julio y agosto.

El escenario se agravó con las tormentas que se produjeron este miércoles y jueves en distintos puntos del territorio entrerriano. El comienzo de agosto encuentra así a numerosos lotes con anegamientos y dificultades para la circulación por los caminos rurales.

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Durante julio, el norte provincial fue el sector más expuesto a las precipitaciones provenientes del centro norte de la Mesopotamia. Sin embargo, dos pasadas frontales fueron suficientes para extender la abundancia de lluvias a prácticamente todo Entre Ríos.

Lluvias generalizadas en la provincia

Según el informe elaborado por la Bolsa de Cereales, en gran parte del territorio se acumularon al menos 60 milímetros durante los últimos siete días. La situación también alcanza a otros sectores de la Mesopotamia y al este de la provincia de Buenos Aires, aunque no se extendió hacia las regiones mediterráneas del país.

El volumen de agua recibido incrementó la disponibilidad hídrica de los suelos y generó condiciones de exceso que afectan tanto a la actividad agropecuaria como a la transitabilidad de los caminos rurales.

En este contexto, el organismo destacó que el ingreso de una masa de aire frío y seco será favorable para comenzar a revertir las condiciones meteorológicas que se vienen registrando durante las últimas semanas.

El ingreso de aire frío

A partir de este viernes se prevé el avance de aire frío proveniente de la Patagonia, impulsado por la rotación de los vientos hacia el sector oeste-sudoeste. El cambio de condiciones será marcado y estará acompañado por un descenso significativo de las temperaturas.

En buena parte de Entre Ríos, las mínimas del viernes se ubicaron en torno a los 5 grados, con una baja sensación térmica debido a la acción de los vientos.

Durante el fin de semana, el ambiente tenderá a estabilizarse. Sin embargo, el pronóstico contempla el ingreso de un segundo pulso de aire frío durante los primeros días de la próxima semana.

Posibles heladas y mayor insolación

El refuerzo del aire frío podría generar algunas heladas en la provincia. De todos modos, debido al elevado nivel de humedad que presentan los suelos, la Bolsa de Cereales estima que, de producirse, serían de intensidad débil.

Además del descenso térmico, se espera una disminución significativa de la humedad ambiental. La mayor presencia de sol también contribuirá a mejorar las condiciones luego de varias semanas con lluvias frecuentes.

Según el organismo, la combinación de aire frío, menor humedad e insolación representa un factor favorable para aliviar progresivamente el escenario de excesos hídricos que atraviesa buena parte de Entre Ríos.