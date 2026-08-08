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Paraná homenajeó al Indio Solari en el edificio del Correo Argentino

Paraná vivió este sábado una jornada dedicada a Carlos Alberto “Indio” Solari, con distintas actividades que recuperaron el vínculo del músico con la ciudad

8 de agosto 2026 · 17:30hs
Paraná homenajeó al Indio Solari en el edificio del Correo Argentino

Paraná homenajeó al Indio Solari en el edificio del Correo Argentino

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

Paraná vivió este sábado una jornada dedicada a Carlos Alberto “Indio” Solari -fallecido el 5 de junio-, con distintas actividades que recuperaron el vínculo del músico con la ciudad. El homenaje incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa en el edificio del Correo Argentino y un festival de música y arte en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo.

Cabe recordar que el fundador y cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los fundamentalistas del Aire Acondicionado nació en la capital entrerriana en 1949, mientras su padre se desempeñaba como jefe del correo. El músico vivió en dicho edificio hasta sus seis años, cuando, por el trabajo de su papá, decidieron mudarse a la provincia de Buenos Aires, específicamente a La Plata.

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Una jornada para recordar al Indio Solari en Paraná

La primera actividad se realizó a las 17, en el edificio ubicado en 25 de Mayo 114, donde el artista pasó parte de su infancia. Allí se descubrió una placa que recuerda su paso por Paraná y su reconocimiento como Ciudadano Ilustre de la ciudad, en el marco de la Ordenanza N° 10.233.

La ceremonia contó con la participación de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, el Ensamble Coral Para Voz, dirigido por Marcelo Vargas, y demás autoridades, en un momento que permitió recuperar la historia personal y artística de Solari y su relación con Paraná. Además, el acto contó con la presencia especial de un amigo del Indio, Gastón Daus. Se trata de una de las personas de su círculo íntimo, quien subió una de las últimas fotos del cantante, en la que se lo ve en el patio de su casa en el Parque Leloir un día antes de fallecer.

En la ocasión también habló Fabricio Retamal, referente del colectivo cultural La Casa del Indio Paraná, que impulsó el homenaje. “En este rato Paraná abraza a un hijo, al tipo que le puso letra al dolor, a la fiesta, al amor y, sobre todo, a la dignidad de millones”. “Hoy nos quedan sus canciones para hacerlo eterno. Pero también vivirá en cada pibe bautizado con su nombre, en cada grafiti, en cada paredón, en cada remera, en cada tatuaje y, a partir de hoy, también en la casa que lo vio nacer”, completó.

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Romero: "Carlos Indio Solari explica un sentir de muchas generaciones de argentinos"

Rosario Romero, intendenta de Paraná, destacó la profunda conexión entre la identidad cultural de la ciudad y la obra de Carlos "Indio" Solari. La mandataria subrayó que el homenaje surge de una escucha activa a la comunidad, señalando que el impulsor de la iniciativa, el concejal Máximo Míguez "no hizo sino escuchar al colectivo de La Casa del Indio, pero además a mucha gente que conocía la historia del Indio, que conocía su paso por Paraná".

Para Romero, este reconocimiento trasciende la figura individual del músico, pues busca poner en valor el rol de la cultura en la sociedad. Según la intendenta, quien vea la placa: "va a reivindicar, de algún modo, la importancia del arte, de la poesía, de los mensajes de nuestros artistas, y, sobre todo, de los artistas populares".

La funcionaria también analizó la dualidad emocional en las letras de Solari, que transitan entre la tristeza y el optimismo. Mencionó que su obra refleja sentimientos: "A veces de desasosiego cuando dice 'ángel de la soledad y de la desolación', pero otras veces de la esperanza". En este sentido, resaltó la potencia de la frase elegida para la placa, "si no hay amor, que no haya nada", definiéndola como: "una frase de esperanza, es una frase que proyecta hacia el futuro una esperanza".

Finalmente, Romero destacó la capacidad revitalizante de su música, ejemplificando con la expresión "a brillar", la cual interpretó como una invitación "a levantarnos, a explotar de energía, de sentimientos, de lo más lindo que tiene el ser humano".

Indio Solari Paraná Correo Argentino
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