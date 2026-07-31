Patronato recupera a Nahuel Genez y Juan Salas para recibir a Quilmes.

El Rojinegro entrenó en el Grella antes del duelo del sábado. Attis será evaluado por una molestia muscular y Pacco continúa con una larga recuperación.

Patronato completó este viernes su último entrenamiento en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de cara al compromiso de este sábado frente a Quilmes, por la 23ª fecha de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Marcelo Candia trabajó aspectos tácticos y de pelota parada, mientras que el cuerpo técnico recibió una noticia alentadora en la previa del encuentro: Nahuel Genez y Juan Salas volvieron a entrenarse a la par del grupo y quedaron a disposición. Además, Federico Bravo cumplió su fecha de suspensión y seguramente regresará al once titular.

El choque ante el Cervecero aparece como una prueba determinante para el Rojinegro, que llega golpeado tras la derrota por 1 a 0 frente a Midland, resultado que lo dejó en la zona de descenso directo de la Zona B. En ese contexto, sumar de a tres en el Grella se transformó en una necesidad para comenzar a revertir el presente.

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No todas fueron buenas noticias para el cuerpo técnico. Desde el parte médico difundido por la institución se informó que Attis será sometido a una resonancia magnética debido a molestias en el gemelo externo de la pierna izquierda, por lo que su evolución será clave para determinar si podrá integrar la convocatoria.

En tanto, Brandon Cortés continúa recuperándose del desgarro en el isquiotibial derecho y sigue realizando trabajos diferenciados.

La baja más importante continúa siendo la de Luciano Pacco, quien sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El futbolista afrontará una recuperación estimada de entre seis y ocho meses, por lo que quedó descartado para lo que resta de la temporada.

Un partido con mucho en juego

El encuentro frente a Quilmes se disputará este sábado desde las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y será controlado por Lucas Comesaña, árbitro con antecedentes favorables para Patronato.

El conjunto entrerriano necesita volver al triunfo para salir de la zona comprometida de la tabla y recuperar confianza luego de una serie de resultados que lo hicieron caer a los puestos de descenso. Del otro lado estará un Quilmes que también pelea por objetivos importantes dentro de la categoría, por lo que se espera un duelo de alta intensidad.

Las entradas ya se encuentran a la venta de manera online a través de la plataforma oficial del club y también podrán adquirirse este sábado desde las 12 en las boleterías del estadio. Los socios con la cuota de julio al día ingresarán sin cargo a las tribunas habilitadas.

Con dos futbolistas recuperados, una duda por resolver y la obligación de hacerse fuerte como local, Patronato buscará dar un paso adelante en un partido que puede marcar un punto de inflexión en su campaña.

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