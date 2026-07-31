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La Unidad Penal Nº 6 celebró su centenario con entrega de móviles y equipamiento penitenciario

Aluani y Roncaglia encabezaron el acto por los 100 años de la Unidad Penal de mujeres y presentaron nuevos vehículos e insumos para el SPER.

31 de julio 2026 · 17:48hs
La Unidad Penal Nº 6 celebró su centenario con entrega de móviles y equipamiento penitenciario.

La Unidad Penal Nº 6 celebró su centenario con entrega de móviles y equipamiento penitenciario.

La Unidad Penal Nº 6 "Concepción Arenal" de Paraná celebró este jueves su centenario con un acto encabezado por la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; y el director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), Alejandro Miotti. En ese marco, el Gobierno provincial entregó vehículos, equipamiento operativo, tecnología e indumentaria destinada a fortalecer el funcionamiento del sistema penitenciario.

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La cárcel de mujeres, la única de su tipo en la provincia, fue creada el 31 de julio de 1926 mediante un decreto firmado por el entonces gobernador Ramón Mihura. Desde sus orígenes se orientó al trabajo, la educación y la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Su nombre homenajea a Concepción Arenal, referente española de la reforma penitenciaria.

Durante la ceremonia, Aluani destacó el valor histórico e institucional de la unidad y afirmó que sus cien años representan "la permanente búsqueda de una justicia más humana, fundada en el respeto por la dignidad de las personas". Además, reconoció el compromiso de quienes integran el Servicio Penitenciario y remarcó la importancia de fortalecer la educación, el trabajo y la reinserción como pilares del sistema.

La palabra de Roncaglia

Por su parte, Roncaglia resaltó la trayectoria de la institución y señaló que actualmente alberga a 111 mujeres, muchas de las cuales participan en programas de capacitación laboral y educativa. Indicó que el 40 por ciento de la población penitenciaria desarrolla actividades laborales y el 30 por ciento cursa estudios, como parte de las políticas de reinserción.

El ministro también subrayó que parte de la indumentaria entregada, entre ella uniformes y borceguíes, fue confeccionada en talleres del propio Servicio Penitenciario por personas privadas de la libertad.

En el acto participaron además el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez; el subdirector del SPER, Santiago García; y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

Inversión en equipamiento

Durante la jornada se incorporaron 80 chalecos antipunzantes, 500 pares de borceguíes, 478 bajochalecos, 175 capas para lluvia, 360 cubrecuellos polares, 40 tobilleras electrónicas, 25 equipos de comunicación, 50 pares de esposas, seis cascos tácticos, cuatro cámaras de acción y 25 cajas de cartuchos AT. Además, el Servicio Penitenciario recibió tres vehículos cero kilómetro que serán destinados a tareas de custodia, traslado y monitoreo en las distintas unidades de la provincia.

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