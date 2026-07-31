Bomberos Voluntarios advirtieron por la demora en el envío de fondos nacionales.

Desde la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios señalaron que el atraso generó graves dificultades económicas en los cuarteles de la provincia.

La Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios expresó su preocupación por las demoras registradas en la transferencia de los fondos nacionales destinados al sistema y confirmó que, si bien comenzó la acreditación de los recursos correspondientes a la última resolución, la situación aún no está completamente resuelta debido a que permanece pendiente un importante remanente correspondiente al año 2025.

El presidente de la entidad, Ariel Molina, emitió un mensaje dirigido a “las 63 asociaciones de la provincia, a la comunidad y a la sociedad en general para informar sobre la situación relacionada con los fondos establecidos por la Ley Nacional N.º 25.054”, y explicó que durante los últimos meses las asociaciones, las federaciones provinciales y el propio Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios realizaron reiterados reclamos ante el Gobierno nacional por el incumplimiento en el envío de los recursos establecidos por dicha normativa.

Práctica. En Ramírez se capacitaron en el manejo de un nuevo equipo para incendios forestales.

Reclamo desde Bomberos Voluntarios

Según recordó, esos fondos no provienen del Presupuesto Nacional, sino del aporte del 0,5 por mil sobre las primas de seguros, cuya recaudación tiene como destino exclusivo el sostenimiento de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de todo el país. “Gracias a este financiamiento existen cuarteles distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, incluso en pequeñas localidades donde sería imposible sostener un servicio de emergencias únicamente con recursos locales. Para más del 90% de los cuarteles estos fondos son indispensables para garantizar su funcionamiento”, sostuvo Molina.

Desde la Federación Entrerriana indicaron que acompañaron cada uno de los reclamos realizados y que incluso remitieron una carta abierta a la ministra de Seguridad de la Nación para manifestar el malestar del sistema y solicitar una solución urgente.

Tras varios meses de gestiones, comenzaron a acreditarse los fondos correspondientes a la última resolución para las asociaciones que aún no los habían percibido. De acuerdo con la información recibida por la Federación, el proceso de pago finalizaría hacia fines de agosto.

No obstante, Molina remarcó que esos recursos debieron haberse abonado entre marzo y abril, por lo que calificó el retraso como “inadmisible” y aseguró que provocó serias dificultades económicas en cientos de cuarteles del país.

El incendio fue este miércoles en la Clínica. Gentileza Bomberos Voluntarios.

Pago pendiente desde 2025

A pesar del avance, desde la entidad advirtieron que continúa pendiente el pago de un importante remanente correspondiente al año 2025, sin que hasta el momento exista una definición oficial sobre la fecha ni la modalidad de transferencia. “Seguiremos reclamando hasta que esos fondos sean efectivamente abonados, porque pertenecen al sistema de Bomberos Voluntarios”, afirmó el presidente de la Federación.

La institución reiteró además el pedido a las autoridades nacionales para que garanticen el financiamiento del sistema y evitar que se repitan situaciones similares. En ese sentido, recordó que los Bomberos Voluntarios constituyen la primera respuesta ante incendios, accidentes, inundaciones, temporales y otras emergencias, mediante el trabajo desinteresado de miles de hombres y mujeres en todo el país.

Las dificultades financieras obligaron en los últimos meses a varios cuarteles entrerrianos a recurrir a campañas solidarias para afrontar gastos de funcionamiento y reparaciones. Entre ellos mencionaron los casos de Hasenkamp, Federal, Viale y Chajarí, entre tantas otras localidades.

Como presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Hasenkamp, Molina agradeció especialmente la colaboración de la comunidad para reparar la unidad cisterna del cuartel. “Ese acompañamiento demuestra el enorme compromiso que la sociedad tiene con sus bomberos y el valor que les asigna a nuestras instituciones”, expresó.

Estado de alerta

Finalmente, desde la Federación Entrerriana aseguraron que el sistema continuará en estado de alerta y ratificaron que seguirán defendiendo los recursos que por ley corresponden a los Bomberos Voluntarios. “No permitiremos que los derechos de nuestro sistema vuelvan a ser postergados. Porque detrás de cada peso adeudado hay capacitación, equipamiento, móviles, combustible, mantenimiento y, sobre todo, la seguridad de millones de argentinos”, concluyó Molina.