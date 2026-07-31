Uno Entre Rios | La Provincia | Bomberos Voluntarios

Bomberos Voluntarios advirtieron por la demora en el envío de fondos nacionales

Desde la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios señalaron que el atraso generó graves dificultades económicas en los cuarteles de la provincia.

31 de julio 2026 · 17:39hs
Bomberos Voluntarios advirtieron por la demora en el envío de fondos nacionales.

Bomberos Voluntarios advirtieron por la demora en el envío de fondos nacionales.

La Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios expresó su preocupación por las demoras registradas en la transferencia de los fondos nacionales destinados al sistema y confirmó que, si bien comenzó la acreditación de los recursos correspondientes a la última resolución, la situación aún no está completamente resuelta debido a que permanece pendiente un importante remanente correspondiente al año 2025.

LEER MÁS: Bomberos Voluntarios de Gualeguay viajan con dos perros adiestrados a Venezuela

El presidente de la entidad, Ariel Molina, emitió un mensaje dirigido a “las 63 asociaciones de la provincia, a la comunidad y a la sociedad en general para informar sobre la situación relacionada con los fondos establecidos por la Ley Nacional N.º 25.054”, y explicó que durante los últimos meses las asociaciones, las federaciones provinciales y el propio Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios realizaron reiterados reclamos ante el Gobierno nacional por el incumplimiento en el envío de los recursos establecidos por dicha normativa.

El fuego destruyó seis cabañas en la ciudad de Colón.

Colón: investigan el voraz incendio que destruyó seis cabañas

La Unidad Penal Nº 6 celebró su centenario con entrega de móviles y equipamiento penitenciario.

La Unidad Penal Nº 6 celebró su centenario con entrega de móviles y equipamiento penitenciario

Práctica. En Ramírez se capacitaron en el manejo de un nuevo equipo para incendios forestales.

Práctica. En Ramírez se capacitaron en el manejo de un nuevo equipo para incendios forestales.

Reclamo desde Bomberos Voluntarios

Según recordó, esos fondos no provienen del Presupuesto Nacional, sino del aporte del 0,5 por mil sobre las primas de seguros, cuya recaudación tiene como destino exclusivo el sostenimiento de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de todo el país. “Gracias a este financiamiento existen cuarteles distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, incluso en pequeñas localidades donde sería imposible sostener un servicio de emergencias únicamente con recursos locales. Para más del 90% de los cuarteles estos fondos son indispensables para garantizar su funcionamiento”, sostuvo Molina.

Desde la Federación Entrerriana indicaron que acompañaron cada uno de los reclamos realizados y que incluso remitieron una carta abierta a la ministra de Seguridad de la Nación para manifestar el malestar del sistema y solicitar una solución urgente.

Tras varios meses de gestiones, comenzaron a acreditarse los fondos correspondientes a la última resolución para las asociaciones que aún no los habían percibido. De acuerdo con la información recibida por la Federación, el proceso de pago finalizaría hacia fines de agosto.

No obstante, Molina remarcó que esos recursos debieron haberse abonado entre marzo y abril, por lo que calificó el retraso como “inadmisible” y aseguró que provocó serias dificultades económicas en cientos de cuarteles del país.

El incendio fue este miércoles en la Clínica.

El incendio fue este miércoles en la Clínica.

Pago pendiente desde 2025

A pesar del avance, desde la entidad advirtieron que continúa pendiente el pago de un importante remanente correspondiente al año 2025, sin que hasta el momento exista una definición oficial sobre la fecha ni la modalidad de transferencia. “Seguiremos reclamando hasta que esos fondos sean efectivamente abonados, porque pertenecen al sistema de Bomberos Voluntarios”, afirmó el presidente de la Federación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Bomberos Voluntarios de Entre Ríos reclaman fondos nacionales

La institución reiteró además el pedido a las autoridades nacionales para que garanticen el financiamiento del sistema y evitar que se repitan situaciones similares. En ese sentido, recordó que los Bomberos Voluntarios constituyen la primera respuesta ante incendios, accidentes, inundaciones, temporales y otras emergencias, mediante el trabajo desinteresado de miles de hombres y mujeres en todo el país.

Las dificultades financieras obligaron en los últimos meses a varios cuarteles entrerrianos a recurrir a campañas solidarias para afrontar gastos de funcionamiento y reparaciones. Entre ellos mencionaron los casos de Hasenkamp, Federal, Viale y Chajarí, entre tantas otras localidades.

Como presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Hasenkamp, Molina agradeció especialmente la colaboración de la comunidad para reparar la unidad cisterna del cuartel. “Ese acompañamiento demuestra el enorme compromiso que la sociedad tiene con sus bomberos y el valor que les asigna a nuestras instituciones”, expresó.

Estado de alerta

Finalmente, desde la Federación Entrerriana aseguraron que el sistema continuará en estado de alerta y ratificaron que seguirán defendiendo los recursos que por ley corresponden a los Bomberos Voluntarios. “No permitiremos que los derechos de nuestro sistema vuelvan a ser postergados. Porque detrás de cada peso adeudado hay capacitación, equipamiento, móviles, combustible, mantenimiento y, sobre todo, la seguridad de millones de argentinos”, concluyó Molina.

Bomberos Voluntarios Fondos envío Federación
Noticias relacionadas
Alerta naranja por tormentas en el sur de Entre Ríos y aviso amarillo para el resto de la provincia.

Alerta naranja por tormentas en el sur de Entre Ríos y aviso amarillo para el resto de la provincia

Se pide la colaboración de la población para localizar a Fabricio Oscar Rodríguez, de 45 años, quien se ausentó ayer de su domicilio en esta ciudad.

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

incorporan vehiculo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

parana se suma a la celebracion del dia de la pachamama en el juan l.ortiz

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Ver comentarios

Lo último

Bomberos Voluntarios advirtieron por la demora en el envío de fondos nacionales

Bomberos Voluntarios advirtieron por la demora en el envío de fondos nacionales

Ceuta: al menos 57 muertos y 60.000 ingresos en la mayor crisis migratoria de España

Ceuta: al menos 57 muertos y 60.000 ingresos en la mayor crisis migratoria de España

Alerta naranja por tormentas en el sur de Entre Ríos y aviso amarillo para el resto de la provincia

Alerta naranja por tormentas en el sur de Entre Ríos y aviso amarillo para el resto de la provincia

Ultimo Momento
Bomberos Voluntarios advirtieron por la demora en el envío de fondos nacionales

Bomberos Voluntarios advirtieron por la demora en el envío de fondos nacionales

Ceuta: al menos 57 muertos y 60.000 ingresos en la mayor crisis migratoria de España

Ceuta: al menos 57 muertos y 60.000 ingresos en la mayor crisis migratoria de España

Alerta naranja por tormentas en el sur de Entre Ríos y aviso amarillo para el resto de la provincia

Alerta naranja por tormentas en el sur de Entre Ríos y aviso amarillo para el resto de la provincia

Italia autorizó a Wanda Nara a gestionar la documentación de sus hijas sin la firma de Mauro Icardi

Italia autorizó a Wanda Nara a gestionar la documentación de sus hijas sin la firma de Mauro Icardi

Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Policiales
Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Ovación
APB: La Liga Provincial y el Clausura compartirán partidos

APB: La Liga Provincial y el Clausura compartirán partidos

Paraná se prepara para recibir la gran fiesta del sóftbol sudamericano

Paraná se prepara para recibir la gran fiesta del sóftbol sudamericano

El fútbol de luto: murió Franco Baresi, leyenda de la Selección de Italia

El fútbol de luto: murió Franco Baresi, leyenda de la Selección de Italia

Boca Juniors venció por penales a OHiggins y avanzó a los octavos de final

Boca Juniors venció por penales a O'Higgins y avanzó a los octavos de final

Independiente se impuso ante Newells en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

Independiente se impuso ante Newell's en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

La provincia
Bomberos Voluntarios advirtieron por la demora en el envío de fondos nacionales

Bomberos Voluntarios advirtieron por la demora en el envío de fondos nacionales

Alerta naranja por tormentas en el sur de Entre Ríos y aviso amarillo para el resto de la provincia

Alerta naranja por tormentas en el sur de Entre Ríos y aviso amarillo para el resto de la provincia

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Dejanos tu comentario