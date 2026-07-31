Representarán a Paraná en un Torneo Nacional en Buenos Aires

La escuela Ki Kun Kai, con sede ubicada en Francisco Sayos 1973, dirá presente en Ezeiza donde competirá en el Nacional organizado por la JSKA.

El karate entrerriano tendrá una nueva oportunidad de mostrarse a nivel nacional. La escuela Ki Kun Kai, de Paraná, será parte del Torneo Nacional organizado por la Japan Shotokan Karate Association (JSKA) , una competencia que reunirá a representantes de diferentes estilos del arte marcial y que tendrá lugar el próximo 16 de agosto en Buenos Aires.

La delegación que representará a Entre Ríos estará integrada por el instructor Miguel Velzi, además de Javier González, Sebastián González, Esteban Torres, Lucio Reibele y Claudio Puntel. Para varios de los participantes será una experiencia especial, ya que tendrán la posibilidad de compartir un escenario nacional junto a practicantes de distintas escuelas y estilos del karate.

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En diálogo con UNO, Velzi destacó la importancia de esta participación y remarcó que el objetivo del viaje no pasa únicamente por los resultados deportivos, sino por todo lo que implica formar parte de una competencia de esta magnitud. “Para nosotros es muy importante porque la escuela viene participando hace prácticamente 16 años en distintos eventos de diferentes federaciones. Para muchos de los chicos esta será su primera experiencia en un torneo nacional y va a ser algo muy productivo, de mucho aprendizaje”, explicó.

Uno de los aspectos más particulares del campeonato será su formato interestilos, una modalidad que permitirá reunir a practicantes de diferentes ramas del karate.

Velzi explicó que esta disciplina no tiene una única forma de práctica, sino que con el paso del tiempo fue desarrollando distintas escuelas a partir de las enseñanzas y prioridades técnicas de diferentes maestros. “El karate no es un arte marcial lineal. En sus orígenes quizás tenía una sola forma, pero con el tiempo fueron apareciendo distintos estilos modernos que priorizan diferentes técnicas o maneras de trabajar”, señaló.

Dentro de esas variantes se encuentran Shotokan, el estilo que practica Ki Kun Kai, además de Kyokushin, Shorin Ryu, Wado Ryu, Goju Ryu y Shito Ryu, entre otros. “Todos esos estilos van a estar representados en el torneo. Eso lo hace una experiencia muy interesante porque permite compartir y encontrarse con otras formas de entender el karate”, sostuvo.

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La primera vez

Más allá de la competencia, el viaje tendrá un significado especial para algunos integrantes de la delegación, que afrontarán una instancia nueva dentro de su recorrido deportivo. Velzi reconoció que es lógico que aparezcan nervios antes de un desafío de estas características, pero confió en el trabajo realizado durante la preparación. “Obviamente tienen sus tensiones naturales porque quizás no saben con qué se van a encontrar, pero tengo mucha confianza en su preparación. Como les digo siempre: la idea es ir, participar y dar lo mejor. De esa manera no nos vamos a reprochar nada”, expresó.

El profesor remarcó que desde Ki Kun Kai buscan que el karate sea una herramienta de crecimiento personal y no solamente una disciplina basada en resultados. “Nosotros no le damos un sentido solamente a lo deportivo. La participación tiene que ver con una experiencia de enriquecimiento personal, con aprender y compartir”, agregó.

Esfuerzo propio

Como ocurre con muchas disciplinas amateurs, llegar a una competencia nacional implica un esfuerzo económico importante. La delegación paranaense afrontará el viaje con recursos propios y el acompañamiento de la comunidad vinculada a la escuela. “Todo esto se hace de manera independiente. No tenemos un subsidio. Lo hacemos con esfuerzo nuestro, de las familias y de nuestra pequeña comunidad. También organizamos actividades para conseguir fondos y poder cubrir los costos de los pasajes”, contó.

Uno de los puntos destacados por Velzi fue la solidaridad que existe dentro del karate, una característica que permite que muchas veces los deportistas puedan participar más allá de sus posibilidades económicas. “El karate que nosotros practicamos es muy solidario. Muchas veces nos hospedamos en la casa de profesores o compañeros, nos ayudamos entre todos y buscamos la manera de que nadie quede afuera”, explicó.

Incluso el propio torneo tendrá un costado solidario, ya que entre los requisitos para participar se solicitará un alimento no perecedero destinado a colaborar con comedores.

Sigue creciendo

Ki Kun Kai lleva años de trabajo en Paraná y actualmente cuenta con entre 10 y 12 alumnos. Aunque Velzi reconoce que las artes marciales atraviesan momentos donde la cantidad de practicantes puede variar, mantiene la convicción de continuar transmitiendo sus conocimientos. “Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible con la cantidad de alumnos que tengamos. Si al dojo viene una sola persona, yo voy a estar acá para compartir lo que sé”, afirmó.

La organización JSKA también atraviesa una etapa de crecimiento en Argentina. Según explicó el profesor, la estructura nacional comenzó a consolidarse hace pocos años y actualmente suma representantes de distintas provincias. “Cuando arrancamos éramos Paraná, Corrientes y Buenos Aires. Ahora se sumaron Córdoba, San Luis, Chaco, Misiones, Chubut y otras provincias. La familia va creciendo y eso es muy productivo”, destacó.

Nuevos desafíos

El calendario de Ki Kun Kai no terminará con el Nacional. La escuela ya tiene en agenda nuevas actividades para la segunda parte del año, entre ellas otro torneo en Rosario y distintos seminarios y capacitaciones. “Vamos viendo las invitaciones que surgen, pueden ser torneos, seminarios o clases técnicas. La idea es seguir creciendo y enfrentando los desafíos que aparecen”, señaló.

Con una historia construida a base de constancia, enseñanza y compromiso, Ki Kun Kai volverá a representar a Paraná en un escenario nacional. Esta vez con el objetivo de competir, aprender y continuar fortaleciendo un camino que combina disciplina, esfuerzo y compañerismo.