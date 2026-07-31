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Ante el mal estado de La Bombonera, Boca mudaría su localía por los próximos tres partidos a Huracán

El Xeneize jugaría en el Tomás Adolfo Ducó sus próximos dos encuentros por el Torneo Clausura y la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

31 de julio 2026 · 18:51hs
Ante el mal estado de La Bombonera

Ante el mal estado de La Bombonera, Boca mudaría su localía por los próximos tres partidos a Huracán.

La recuperación del césped de La Bombonera, al que se lo vio en mal estado durante el partido de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins, podría demandar más de lo estipulado y Boca mudaría su localía al Tomás Adolfo Ducó durante los próximos tres partidos. De esta manera, el Xeneize recibiría en el estadio de Huracán a Estudiantes y Vélez por el Torneo Clausura, y a Deportivo Recoleta por la ida de los octavos de final del torneo iternacional.

El sector de los bancos de suplentes de La Bombonera, que recibe menos cantidad de luz solar y por ende requiere un tratamiento más exigente, tenía una notoria diferencia de color con respecto al resto del campo. Durante el parate por el Mundial, con maquinaria pesada, incluyendo una excavadora y un tractor, se levantaron sectores del césped para realizar mejoras en el suelo antes de avanzar con una nueva siembra de cara al segundo semestre. Los trabajos demoraron más de lo imaginado y la actividad por Copa Sudamericana tampoco ayudó.

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Por este motivo, la dirigencia comenzó a evaluar distintas sedes para una posible mudanza en la localía. Pese a que se barajó Racing, Vélez y hasta Lanús, el estadio que pica en punta es el Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, ubicado a pocos kilómetros de La Bombonera. Ya hubio diálogos entre las instituciones y, si se confirma, Boca recibiría allí a Estudiantes el próximo miércoles a las 19.00, a Vélez el sábado 8 de agosto con horario a confirmar, y a Deportivo Recoleta el martes 11 a las 19.00.

De esta manera, el Xeneize recién volvería a su estadio el fin de semana del 30 de agosto, cuando reciba a Lanús por la séptima jornada del Clausura.

Cabe recordar que la última vez que Boca debió mudar su localía fue en febrero de 2024, cuando enfrentó a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro por la segunda fecha de la Copa de la Liga debido a una situación muy similar a la actual. En febrero, pero de 2022, había hecho de local en Vélez ante Rosario Central por la misma razón.

Sin contar partidos en los que el Xeneize jugó en el Ducó en condición de neutral, la última vez que hizo de local allí fue el 16 de diciembre de 1984. En aquella calusora jornada, el conjunto dirigido por Mario Zanabria se impuso por 2 a 0 a Rosario Central con goles de Ariel Krasouski e Ivar Stafuza.

Los trabajos en La Bombonera

Boca Huracán La Bombonera Clausura
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