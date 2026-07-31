En San Juan habrá un festival del deporte motor

El Turismo Carretera y el Turismo Nacional comparten escenario para el Desafío de las Estrella. El TN clasificó este viernes en El Villicum de San Juan.

La Etapa Regular del Turismo Carretera está llegando a su fin y luego de disputar la 10ª fecha en Paraná –el 23 de agosto– se conocerá a los primeros 12 clasificados a la Copa de Oro. Este fin de semana el circuito El Villicum de San Juan será epicentro de la especial carrera que tendrá 66 vueltas o 120 minutos de competencia. La prueba tendrá recarga de combustible, box cerrado en caso de auto de seguridad, sin cambio de neumáticos y puntaje extra.

Todavía no hubo ningún ganador repetido en las ocho carreras disputadas hasta el momento y la mitad de ellos se encuentra fuera del “grupo de los 12”. Considerando que mañana en el “Desafío de las Estrellas”, habrá pilotos que buscarán buenos resultados para meterse en la definición del campeonato.

La actividad con 53 pilotos comenzará este sábado con dos tandas de entrenamientos para ambas categorías. El TC Pista iniciará su rodaje a las 9.25 y el TC hará lo propio a las 11.05. El segundo ensayo del TC Pista arrancará a las 13, seguido por la nueva salida a pista del Turismo Carretera a las 14.10. La clasificación del TC Pista se pondrá en marcha a las 16.16, dividida en tres tercios de 8 minutos.

Para esta competencia se concretarán los regresos de Jorge Barrio a bordo del Chevrolet Camaro del Canning Motorsport y Matías Jalaf sobre un Ford Mustang de su propio equipo. En contrapartida, las tres ausencias registradas son las de Thomás Ricciardi (Toyota Camry), Jerónimo Teti (Ford Mustang) y Kevin Candela (BMW), este último alegando problemas presupuestarios.

Para esta carrera también hubo algunos cambios de marca: Juan Tomás Catalán Magni dejó el Toyota Camry de Azar Motorsport para manejar un Chevrolet Camaro del equipo familiar (ex Matías Canapino). En tanto que Jeremías Olmedo también tripulará un auto del Moño Dorado dentro del Canning Motorsport, dejando así el Torino con el que arrancó el año.

La Final tendrá 66 vueltas, es decir, 41 más que una carrera normal de TC y 16 más que la última edición del “Desafío de las Estrellas” en 2025. El límite de tiempo será de 120 minutos (dos horas), cuando regularmente una carrera de TC no supera los 50 minutos.

Algunos pilotos del TC competirán ese mismo fin de semana con el Turismo Nacional, que comparte escenario con la popular categoría, por lo que la exigencia para ellos será aún mayor. El ganador de la prueba se llevará 60 puntos, 10 más que el año pasado. También se incrementa la escala por posición de llegada. Como referencia, el puntaje ideal de una fecha normal es 47 unidades (40 de la Final, cinco de la serie y dos de la clasificación).

El campeonato de Turismo Carretera

Después del paso del TC por Posadas el líder del torneo es Jonatan Castellano con 232,5 puntos, seguido por Otto Fritzler con 216,5, José Manuel Urcera con 203, Mauricio Lambiris con 200,5, Agustín Canapino con 196,5, Facundo Chapur con 184,5, Hernán Palazzo con 183 y Mariano Werner con 182,5.

El Turismo Nacional clasificó este viernes

El Turismo Nacional clasificó este viernes para disputar este sábado las series selectivas. Con una vuelta precisa a bordo del Chevrolet de Febase Performance, Jorge Barrio consiguió quedarse con el mejor tiempo de la clasificación de la Clase 3 y registró 1’49”941/1000 (a un promedio de 139,297 kilómetros por hora) para completar los 4.254 metros de recorrido y ser además el único de los participantes en girar en menos de 110 segundos.

A 59/1000 quedó Agustín Canapino, líder del certamen, seguido por Ever Franetovich (que se ubicó a 116/1000). Luego se escalonaron quienes encabezaron los entrenamientos, Leonel Pernía (a 140/1000) y Lucas Vicino (a 191/1000), superando a Ricardo Risatti (a 250/1000), Fabián Yannantuoni (a 259/1000), Facundo Ardusso (a 266/1000), Facundo Chapur (a 292/1000) y el campeón Julián Santero a 382/1000.

El crespense Joel Gassman también estuvo en pista y se posicionó en el 19° lugar. Este sábado, la actividad de TN Clase 3 continuará con las tres series a partir de la hora 15.10, sobre cinco vueltas cada una.

En Clase 2, la pole quedó en manos de Pedro Grippo conduciendo el Toyota de GR Competición y la preparación de Rubén Guerini. Con ese conjunto mecánico, el representante santacruceño de El Calafate sorprendió en la sesión registrando 1’54”217/1000 para cubrir los 4.254 metros del trazado de Albardón.

Escoltaron al piloto patagónico el tucumano Maximiliano Bestani (a 169/1000) y el paranaense Exequiel Bastidas a 454/1000. Este sábado, desde la hora 17.10 se correrán las tres series, sobre un recorrido de 5 vueltas cada una.