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Alerta naranja por tormentas en el sur de Entre Ríos y aviso amarillo para el resto de la provincia

El SMN emitió un alerta naranja. Prevé lluvias intensas, ráfagas de más de 90 km/h, granizo y fuerte actividad eléctrica entre este viernes y el sábado.

31 de julio 2026 · 16:43hs
Alerta naranja por tormentas en el sur de Entre Ríos y aviso amarillo para el resto de la provincia.

Alerta naranja por tormentas en el sur de Entre Ríos y aviso amarillo para el resto de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas de variada intensidad que afectarán a toda la provincia de Entre Ríos entre este viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto. El pronóstico anticipa ráfagas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora, abundantes precipitaciones, intensa actividad eléctrica y probabilidad de caída de granizo.

Para este viernes, el organismo elevó a nivel naranja la alerta en el sur provincial, comprendiendo los departamentos Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Gualeguay, Victoria y Uruguay. En esas zonas se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, granizo de distintos tamaños, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos.

El pronóstico extendido del SMN indica tormentas aisladas durante todo el día y tormentas fuertes por la noche. El sábado persiste el alerta amartillo. 

SMN emitió un alerta naranja por tormentas fuertes

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Tormentas de variada intensidad

Según el SMN, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 40 y 80 milímetros, aunque podrían registrarse montos superiores de manera puntual.

En el resto de Entre Ríos regirá una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad. Se prevén fenómenos fuertes o localmente severos, acompañados por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros.

Para el sábado 1 de agosto, toda la provincia permanecerá bajo alerta amarilla debido a la persistencia de las tormentas. El pronóstico indica que continuarán las lluvias, las ráfagas de viento y la inestabilidad durante gran parte de la jornada.

alerta naranja tormentas SMN Provincia
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