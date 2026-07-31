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Combustibles: aumentarán la nafta y el gasoil por una suba parcial de impuestos

El Gobierno nacional actualizó parcialmente los impuestos a los combustibles y el incremento se trasladará a los surtidores desde este sábado.

31 de julio 2026 · 18:51hs
Este sábado volverán a aumentar los combustibles en todo el país. 

Este sábado volverán a aumentar los combustibles en todo el país. 

Los combustibles aumentarán desde este sábado como consecuencia de una actualización parcial de los impuestos que gravan las naftas y el gasoil. La medida fue oficializada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 693, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y tendrá impacto en los precios de las estaciones de servicio de todo el país.

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El aumento de los combustibles

Según lo dispuesto por la norma, el incremento promedio será del 0,5% para las naftas y del 0,75% para el gasoil, lo que representará una suba aproximada de $11 por litro en las naftas y de $14 por litro en el gasoil.

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El Ejecutivo resolvió aplicar solo una parte de la actualización correspondiente a la inflación acumulada en los impuestos sobre los combustibles, mientras que el resto del ajuste volverá a diferirse.

De este modo, el incremento estará integrado por $10,572 correspondientes al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y $0,648 por el Impuesto al Dióxido de Carbono.

En el caso del gasoil, el ajuste será de $9,511 por el impuesto general y de $5,150 por el gravamen ambiental.

Combustibles nafta gasoil Impuestos
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