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Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Patronato proyecta potenciar el ataque en el mercado de pases que se avecina. El delantero del Tatengue Diego Díaz es uno de los nombres apuntados.

17 de junio 2026 · 17:57hs
Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Reforzar el ataque aparece como una de las principales prioridades de Patronato de cara al mercado de pases. La ventana de incorporaciones permitirá a los 36 equipos de la Primera Nacional sumar hasta cuatro futbolistas y en barrio Villa Sarmiento apuntan a utilizar la totalidad de los cupos disponibles, con especial énfasis en la faz ofensiva.

En ese contexto volvió a tomar fuerza un nombre que ya estuvo en carpeta durante los dos mercados anteriores: Diego Armando Díaz. El delantero de Unión de Santa Fe es uno de los apuntados por la dirigencia rojinegra para potenciar una delantera que aún no logró encontrar un referente estable en lo que va de la temporada.

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El semestre de Diego Díaz en Unión de Santa Fe

A sus 24 años, el atacante chaqueño optó por permanecer en el Tatengue para pelear por un lugar dentro de la consideración de Leonardo Madelón. Sin embargo, durante el primer semestre de 2026 tuvo escasa participación. Entre el Torneo Apertura y la Copa Argentina disputó ocho encuentros, acumuló apenas 101 minutos en cancha y convirtió un gol en la goleada frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 4 a 0.

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La falta de continuidad podría abrirle la puerta a una salida en busca de mayor protagonismo. En ese escenario aparece Patronato, que ya inició gestiones con la dirigencia santafesina. Según trascendió, existiría un acuerdo económico de palabra entre las partes, aunque todavía restan pasos para cerrar la operación.

El Rojinegro, de todos modos, no corre solo en la carrera por Díaz. Atlético Rafaela también realizó averiguaciones por el delantero y en las últimas horas surgió además el interés de Estudiantes de Río Cuarto, situación que podría demorar o complejizar las negociaciones.

La urgencia de Patronato

La búsqueda de un atacante responde a una necesidad concreta. A lo largo de las primeras 17 fechas del campeonato, Patronato no logró consolidar una dupla ni un referente ofensivo. El torneo comenzó con Hernán Rivero y Franco Soldano como principales opciones, pero luego también tuvieron oportunidades Tomás Attis, Renzo Reynaga, Joaquín Barolín e incluso Juan Ignacio Giacinti, juvenil promovido esta temporada que hizo su debut en la categoría.

Ninguno consiguió afianzarse como una fija en el equipo, por lo que la llegada de un delantero aparece como una de las urgencias a resolver para encarar la segunda rueda con mayores aspiraciones.

Los números respaldan la decisión de buscar refuerzos en ofensiva. Patronato convirtió apenas 16 goles en las primeras 17 fechas del campeonato y en varios encuentros evidenció dificultades para transformar en situaciones claras el dominio territorial que logró ejercer por momentos.

La falta de eficacia en los metros finales le impidió sumar puntos importantes y explica en parte por qué el Rojinegro se mantiene fuera de los puestos de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso cuando resta un capítulo para el cierre primera rueda.

Patronato Mercado de pases Diego Díaz
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