Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes volvió con goleada, Rowing no pudo en Rosario y Tilcara arrasó

Estudiantes goleó a Santa Fe Rugby, Rowing cayó ante Jockey en Rosario y Tilcara superó con autoridad a La Salle por la Segunda División.

8 de agosto 2026 · 18:43hs
Estudiantes volvió con goleada

Estudiantes volvió con goleada, Rowing no pudo en Rosario y Tilcara arrasó.

El Torneo Regional del Litoral volvió a ponerse en marcha después de dos ventanas de competencia y la duodécima fecha del Top 10 dejó resultados importantes en una etapa donde cada punto comienza a tener un valor determinante.

Entre los protagonistas de la jornada volvió a aparecer Estudiantes de Paraná, que tuvo una actuación contundente y goleó 45-5 a Santa Fe Rugby para ratificar su condición de uno de los animadores del certamen. En contrapartida, Paraná Rowing no pudo sumar en su visita a Rosario y cayó 26-13 frente a Jockey.

Boca ganó de local en Huracán ante Estudiantes.

Por Santiago Ascacíbar, Boca le ganó a Estudiantes por el Torneo Clausura

Muslera abandonó la concentración de Estudiantes y es baja sensible para enfrentar a Boca

Muslera abandonó la concentración de Estudiantes (LP) y es baja sensible para enfrentar a Boca

LEER MÁS: Vuelve la acción del Torneo Regional del Litoral

Estudiantes goleó y se afianza arriba; Rowing cayó en Rosario y Tilcara festejó a lo grande

El regreso a la competencia oficial encontraba a los equipos después de un parate generado por dos fechas vinculadas al Torneo del Interior. En ese contexto, los cuerpos técnicos debieron trabajar en la recuperación de sus jugadores, sostener el ritmo de los planteles y preparar una jornada que marcaba el ingreso al tramo decisivo de la fase regular. Estudiantes respondió de la mejor manera y mostró que la interrupción no modificó su funcionamiento.

El 45-5 ante Santa Fe Rugby fue una clara demostración de contundencia del conjunto paranaense, que consiguió imponerse desde el juego y trasladar ese dominio al marcador. El CAE encontró espacios, aprovechó sus oportunidades y mostró solidez defensiva para limitar las posibilidades de su rival. La diferencia final refleja la superioridad construida durante los ochenta minutos y le permite al equipo recuperar competencia con una importante dosis de confianza.

Para Estudiantes, además, el triunfo tiene un valor especial porque confirma una campaña en la que ha sabido competir con los principales equipos del Regional. A esta altura del campeonato ya no alcanza solamente con tener buenos momentos: la regularidad es fundamental para mantenerse en los puestos de privilegio. En ese sentido, la goleada frente a Santa Fe Rugby representa un respaldo para un plantel que pretende llegar a las instancias decisivas.

La realidad de Rowing fue diferente. El conjunto paranaense tuvo una exigente visita a Rosario y terminó perdiendo 26-13 ante Jockey. El equipo intentó mantenerse en partido, pero el local consiguió aprovechar mejor sus momentos favorables y fue construyendo una diferencia que luego Rowing no pudo descontar. En este tipo de encuentros, la obtención, la disciplina y la efectividad en campo rival resultan determinantes, y allí Jockey terminó marcando la diferencia.

La fecha también tuvo otros resultados destacados. Duendes mostró nuevamente su poderío y goleó 52-10 a Old Resian, CRAI derrotó 35-26 a Jockey de Venado Tuerto y Universitario de Rosario superó por apenas un punto, 27-26, a Gimnasia y Esgrima.

Con el campeonato entrando en su etapa decisiva, cada jornada adquiere mayor importancia. Estudiantes salió fortalecido de su regreso y volvió a demostrar que tiene argumentos para pelear arriba. Rowing, en tanto, deberá recuperarse rápidamente para volver a sumar y no perder terreno. El Regional del Litoral no da respiro y el tramo final promete una lucha intensa por cada posición.

Tilcara festejó a lo grande

Por la décima fecha de la Segunda División del Torneo Regional del Litoral, Tilcara consiguió una contundente victoria al superar 59-13 a La Salle. El conjunto paranaense fue superior durante gran parte del encuentro, impuso condiciones desde el comienzo y encontró en su juego ofensivo las principales herramientas para construir una diferencia que se fue ampliando con el correr de los minutos.

La efectividad para aprovechar las oportunidades y la intensidad para sostener el ritmo fueron claves para explicar la amplia ventaja final, en una sólida presentación del equipo entrerriano, que mostró contundencia, orden y concentración durante todo el desarrollo del encuentro, imponiendo su ritmo y controlando las acciones.

Estudiantes Rowing Tilcara
Noticias relacionadas
Paredes titular en Boca ante el Pincha.

Boca recibe a Estudiantes en el Estadio Tomás Adolfo Ducó

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase.

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Estudiantes festejó ante su gente.

Estudiantes se lució y goleó a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Rowing y un buen mensaje a la familia de Estudiantes por el duelo.

Torneo del Interior: Estudiantes tiene su partido pendiente, Rowing quedó eliminado

Ver comentarios

Lo último

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

Ultimo Momento
Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesos

El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesos

Victoria: detuvieron a seis personas por promocionar casinos virtuales no habilitados

Victoria: detuvieron a seis personas por promocionar casinos virtuales no habilitados

Policiales
Victoria: detuvieron a seis personas por promocionar casinos virtuales no habilitados

Victoria: detuvieron a seis personas por promocionar casinos virtuales no habilitados

Paraná: le rebaron a un repartidor las zapatillas que debía entregar

Paraná: le rebaron a un repartidor las zapatillas que debía entregar

Paraná: secuestran casi medio kilo de marihuana y cocaína

Paraná: secuestran casi medio kilo de marihuana y cocaína

Estafa: allanamientos con resultados positivos y un detenido

Estafa: allanamientos con resultados positivos y un detenido

La Paz: esclarecen robo calificado y hay dos detenidos

La Paz: esclarecen robo calificado y hay dos detenidos

Ovación
Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

River no levanta cabeza: perdió con Tigre y sufrió su sexta derrota al hilo

River no levanta cabeza: perdió con Tigre y sufrió su sexta derrota al hilo

Catalina Borrero Müller fue clave para la victoria de Las Panteritas en el clásico

Catalina Borrero Müller fue clave para la victoria de Las Panteritas en el clásico

La provincia
El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesos

El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesos

Más de 150 personas participaron de una jornada sobre lactancia promovida por el Ministerio de Salud

Más de 150 personas participaron de una jornada sobre lactancia promovida por el Ministerio de Salud

El quirófano móvil recorrerá seis barrios de Paraná durante agosto con seis operativos de castración

El quirófano móvil recorrerá seis barrios de Paraná durante agosto con seis operativos de castración

Los excesos hídricos se generalizaron en Entre Ríos y un frente frío traerá alivio desde este viernes

Los excesos hídricos se generalizaron en Entre Ríos y un frente frío traerá alivio desde este viernes

Paraná homenajeó al Indio Solari en el edificio del Correo Argentino

Paraná homenajeó al Indio Solari en el edificio del Correo Argentino

Dejanos tu comentario