Estudiantes volvió con goleada, Rowing no pudo en Rosario y Tilcara arrasó.

Estudiantes goleó a Santa Fe Rugby, Rowing cayó ante Jockey en Rosario y Tilcara superó con autoridad a La Salle por la Segunda División.

El Torneo Regional del Litoral volvió a ponerse en marcha después de dos ventanas de competencia y la duodécima fecha del Top 10 dejó resultados importantes en una etapa donde cada punto comienza a tener un valor determinante.

Entre los protagonistas de la jornada volvió a aparecer Estudiantes de Paraná, que tuvo una actuación contundente y goleó 45-5 a Santa Fe Rugby para ratificar su condición de uno de los animadores del certamen. En contrapartida, Paraná Rowing no pudo sumar en su visita a Rosario y cayó 26-13 frente a Jockey.

Estudiantes goleó y se afianza arriba; Rowing cayó en Rosario y Tilcara festejó a lo grande

El regreso a la competencia oficial encontraba a los equipos después de un parate generado por dos fechas vinculadas al Torneo del Interior. En ese contexto, los cuerpos técnicos debieron trabajar en la recuperación de sus jugadores, sostener el ritmo de los planteles y preparar una jornada que marcaba el ingreso al tramo decisivo de la fase regular. Estudiantes respondió de la mejor manera y mostró que la interrupción no modificó su funcionamiento.

El 45-5 ante Santa Fe Rugby fue una clara demostración de contundencia del conjunto paranaense, que consiguió imponerse desde el juego y trasladar ese dominio al marcador. El CAE encontró espacios, aprovechó sus oportunidades y mostró solidez defensiva para limitar las posibilidades de su rival. La diferencia final refleja la superioridad construida durante los ochenta minutos y le permite al equipo recuperar competencia con una importante dosis de confianza.

Para Estudiantes, además, el triunfo tiene un valor especial porque confirma una campaña en la que ha sabido competir con los principales equipos del Regional. A esta altura del campeonato ya no alcanza solamente con tener buenos momentos: la regularidad es fundamental para mantenerse en los puestos de privilegio. En ese sentido, la goleada frente a Santa Fe Rugby representa un respaldo para un plantel que pretende llegar a las instancias decisivas.

La realidad de Rowing fue diferente. El conjunto paranaense tuvo una exigente visita a Rosario y terminó perdiendo 26-13 ante Jockey. El equipo intentó mantenerse en partido, pero el local consiguió aprovechar mejor sus momentos favorables y fue construyendo una diferencia que luego Rowing no pudo descontar. En este tipo de encuentros, la obtención, la disciplina y la efectividad en campo rival resultan determinantes, y allí Jockey terminó marcando la diferencia.

La fecha también tuvo otros resultados destacados. Duendes mostró nuevamente su poderío y goleó 52-10 a Old Resian, CRAI derrotó 35-26 a Jockey de Venado Tuerto y Universitario de Rosario superó por apenas un punto, 27-26, a Gimnasia y Esgrima.

Con el campeonato entrando en su etapa decisiva, cada jornada adquiere mayor importancia. Estudiantes salió fortalecido de su regreso y volvió a demostrar que tiene argumentos para pelear arriba. Rowing, en tanto, deberá recuperarse rápidamente para volver a sumar y no perder terreno. El Regional del Litoral no da respiro y el tramo final promete una lucha intensa por cada posición.

Tilcara festejó a lo grande

Por la décima fecha de la Segunda División del Torneo Regional del Litoral, Tilcara consiguió una contundente victoria al superar 59-13 a La Salle. El conjunto paranaense fue superior durante gran parte del encuentro, impuso condiciones desde el comienzo y encontró en su juego ofensivo las principales herramientas para construir una diferencia que se fue ampliando con el correr de los minutos.

La efectividad para aprovechar las oportunidades y la intensidad para sostener el ritmo fueron claves para explicar la amplia ventaja final, en una sólida presentación del equipo entrerriano, que mostró contundencia, orden y concentración durante todo el desarrollo del encuentro, imponiendo su ritmo y controlando las acciones.