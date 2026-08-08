Catalina Borrero Müller fue clave para la victoria de Las Panteritas en el clásico

La paranaense Catalina Borrero Müller aportó 18 puntos para la victoria de Argentina por 3-0 sobre Brasil en el Mundial U17 de Chile.

La paranaense Catalina Borrero Müller fue una de las figuras de la selección argentina en la victoria por 3-0 (parciales 25-17, 25-19 y 25-20) en el clásico sobre Brasil, en su tercera presentación en el Mundial U17 de vóley que se está disputando en Chile.

En el primer set, el conjunto nacional despegó 8-1 frente a un equipo brasileño bastante irregular. El equipo argentino sostuvo su agresividad en el ataque y, tras un error del rival, Las Panteritas cerraron el set por 25-17.

Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia

El segundo parcial se desarrolló con mayor paridad. El bloqueo argentino tuvo una gran participación para marcar la diferencia y adelantarse 8-4. Brasil buscó acercarse en el tablero en 14-16, aunque el conjunto nacional presionó desde el ataque, amplió la ventaja y un ataque de Baldo cerró el set en 25-19.

En el tercer capítulo, Brasil comenzó con un nivel más exigente dominando las primeras acciones por 5-3. No obstante, Argentina entró rápidamente en juego y tomó la delantera por 18-14, con una gran participación de Borrero en el ataque. Un error de saque del rival selló el cierre del partido para Las Panteritas en 25-20.

¿Cómo siguen Las Panteritas?

Tras tener libre el domingo, el combinado Albiceleste volverá a jugar el lunes, a las 21, ante Japón. Vale recordar que Argentina perdió en su debut ante Polonia y, luego, derrotó a España antes de imponerse en el clásico sudamericano.