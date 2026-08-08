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Catalina Borrero Müller fue clave para la victoria de Las Panteritas en el clásico

La paranaense Catalina Borrero Müller aportó 18 puntos para la victoria de Argentina por 3-0 sobre Brasil en el Mundial U17 de Chile.

8 de agosto 2026 · 18:04hs
Catalina Borrero Müller (abajo

Prensa FeVA

Catalina Borrero Müller (abajo, a la derecha) celebra junto con sus compañeras.

La paranaense Catalina Borrero Müller fue una de las figuras de la selección argentina en la victoria por 3-0 (parciales 25-17, 25-19 y 25-20) en el clásico sobre Brasil, en su tercera presentación en el Mundial U17 de vóley que se está disputando en Chile.

En el primer set, el conjunto nacional despegó 8-1 frente a un equipo brasileño bastante irregular. El equipo argentino sostuvo su agresividad en el ataque y, tras un error del rival, Las Panteritas cerraron el set por 25-17.

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El segundo parcial se desarrolló con mayor paridad. El bloqueo argentino tuvo una gran participación para marcar la diferencia y adelantarse 8-4. Brasil buscó acercarse en el tablero en 14-16, aunque el conjunto nacional presionó desde el ataque, amplió la ventaja y un ataque de Baldo cerró el set en 25-19.

En el tercer capítulo, Brasil comenzó con un nivel más exigente dominando las primeras acciones por 5-3. No obstante, Argentina entró rápidamente en juego y tomó la delantera por 18-14, con una gran participación de Borrero en el ataque. Un error de saque del rival selló el cierre del partido para Las Panteritas en 25-20.

¿Cómo siguen Las Panteritas?

Tras tener libre el domingo, el combinado Albiceleste volverá a jugar el lunes, a las 21, ante Japón. Vale recordar que Argentina perdió en su debut ante Polonia y, luego, derrotó a España antes de imponerse en el clásico sudamericano.

Catalina Borrero Müller Las Panteritas Clásico Vóley
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