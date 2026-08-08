Agustín y Matías Canapino dominaron la clasificación de la Clase 3 en la Carrera de los 300 Pilotos. Además, actualidad de Clase 1 y 2.

Turismo Pista: los Canapino se quedaron con la pole en San Nicolás.

La Clase 3 del Turismo Pista ya tiene dueño de la pole para la cuarta edición de la Carrera de los 300 Pilotos. En el autódromo de San Nicolás, Agustín Canapino volvió a marcar la referencia y, al no poder ser superado por ninguno de los titulares, aseguró junto a su hermano Matías el primer lugar de partida para la competencia del domingo.

El Chevrolet Onix del Febase Performance había quedado en lo más alto después de la clasificación de los invitados, con el registro conseguido por el excampeón del Turismo Carretera. Este sábado, los titulares salieron a pista con el objetivo de mejorar ese tiempo, pero ninguno consiguió hacerlo.

El mejor entre los pilotos titulares fue Francisco Martínez, con el Renault Clio del Tigre Racing. Marcó 1 minuto, 39 segundos y 457 milésimas, registro que le permitió ubicarse cuarto en la clasificación general, a 323 milésimas de los Canapino.

Detrás quedaron Nicolás Pezzucchi, con Ford Fiesta Kinetic, y Pablo Collazo, con Toyota Etios, quienes completaron los tres mejores tiempos entre los titulares.

Turismo Pista: los Canapino se quedaron con la pole en San Nicolás

Turismo Pista: los Canapino se quedaron con la pole en San Nicolás.

Sin embargo, la pole significó también una preocupación para el equipo de los hermanos Canapino. Matías debió finalizar anticipadamente su tanda de clasificación por una nueva rotura de motor, la segunda que sufre el auto durante el fin de semana.

El inconveniente aparece en un momento clave del campeonato, ya que Matías llegó a San Nicolás compartiendo el liderazgo y ahora pasó a ser el único puntero. Los tres puntos obtenidos por la pole representan un aporte importante para sus aspiraciones, aunque el problema mecánico genera incertidumbre de cara a las competencias del domingo.

“La vuelta no fue perfecta pero alcanzó para quedar primeros. Estoy contento por la pole y los puntos para Matías en el campeonato. Lástima la rotura del motor”, expresó Agustín Canapino.

Por su parte, Matías reconoció la preocupación que genera el nuevo inconveniente: “Cuando yo salí a clasificar también se rompió rápidamente el motor. Es una amargura tremenda, pero los puntos que ya nos aseguramos por la pole y por el Súper 10 sirven muchísimo y nos dan tranquilidad para mañana”.

Pérez y Longhi, los mejores en Clase 1

En la Clase 1, la pole quedó para Maximiliano Pérez y Carlos Longhi, con el Chevrolet Corsa. El registro de 1m45s134, conseguido por Pérez durante la primera tanda clasificatoria, no pudo ser superado posteriormente y le permitió al binomio quedarse con el primer lugar de partida.

Entre los invitados, el más rápido fue Franco Nazzi, quien condujo el Fiat Uno de Esteban Monje. Sin embargo, su tiempo no alcanzó para modificar las primeras posiciones de la clasificación general.

El Súper 10 de la divisional comenzó a las 15.02 y se disputó con los diez mejores de la clasificación.

Clapier ganó el Súper 10 de la Clase 2

En la Clase 2, en tanto, la jornada tuvo como protagonista a Matías Clapier. El piloto jujeño se quedó con el Súper 10 luego de avanzar en las distintas mangas eliminatorias y superar en la definición a Agustín Gajate por 883 milésimas.

Clapier, al comando del Volkswagen de Robledo Competición, consiguió así el mejor lugar para la carrera especial del domingo, en una de las competencias más esperadas de la séptima fecha del campeonato.

San Nicolás tendrá este domingo el cierre de una jornada particular para el Turismo Pista, con los pilotos titulares e invitados compartiendo protagonismo y varias figuras del automovilismo argentino buscando quedarse con una de las carreras más especiales del calendario.

Werner, ante un domingo especial

El paranaense Mariano Werner será una de las figuras que tendrá acción este domingo en San Nicolás. El tricampeón del Turismo Carretera participa como invitado de Marco Flores, quien conduce el Toyota Etios número 39.

Werner forma parte de una extensa lista de pilotos provenientes del TC que aceptaron el desafío de participar de esta fecha especial del Turismo Pista.

La competencia de invitados de la Clase 3 se disputará desde las 14.35, mientras que previamente, a las 11.37, se desarrollará la carrera correspondiente a los titulares.

Ambas pruebas tendrán una duración de 13 vueltas o 22 minutos, según lo que ocurra primero.